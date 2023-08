Uragano Hilary, Las Vegas dichiara lo stato di emergenza. Il sindaco di Los Angeles: «Siamo pronti»

L'uragano Hilary ha toccato terra in Baja California, in Messico, e si muove verso nord.

Terremoto a Los Angeles, scossa di magnitudo 5.1 mentre l'uragano Hilary piega la California

La preoccupazione di Los Angeles

«Siamo preparati e siamo pronti» per la tempesta Hilary. Lo afferma il sindaco di Los Angles Karen Bass, invitando i cittadini a restare nelle loro abitazioni e non spostarsi se non in caso di necessità.

Las Vegas dichiara lo stato di emergenza

Las Vegas dichiara lo stato di emergenza per la tempesta tropicale Hilary che, dopo aver toccato terra in Baja California, si muove verso nord. A San Diego sono stati cancellati più di 200 voli e chiuse diverse strade in attesa di Hilary.