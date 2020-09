Come Carl di Up vola attaccato ai palloncini: l'impresa dell'illusionista è virale Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A differenza di Carl, uno dei protagonisti del lungometraggio Pixar "Up" che aveva attaccato una casa ai palloncini e che così aveva iniziato a volare, lui ci si è legato con una imbracatura, volando per il deserto dell'Arizona. Protagonista di questo episodio è l'illusionista statunitense David Blane che è riuscito nell'impresa agganciandosi a una cinquantina di palloncini colorati gonfiati con elio.La sfida di Blane, dal nome "Ascension" lo ha portato fino a 7 mila piedi di altezza. Per atterrare, dopo un volo registrato e trasmesso sul suo profilo Youtube, si è staccato dai palloni che lo tenevano in aria e, durante la caduta, ha usato un paracadute.David Blaine, non è nuovo a imprese di resistenza.Tra queste, nel 2000, tentò di restare in piedi all'interno di un blocco di ghiaccio a Times Square, a New York. L'impresa durò per più di 63 ore. Nel 2008 rimase a testa in giù, senza rete di sicurezza, per 60 ore.