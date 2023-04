Uovo di Pasqua vecchio 84 anni all'asta. La proprietaria non lo ha mai aperto: «Lo zio le disse di razionarlo»

Un uovo di Pasqua vecchio 84 anni sarà venduto all'asta nel Regno Unito. «Non lo mangiare tutto insieme, razionalo» aveva detto lo zio a Sybil Cook nel 1939, la bambina (all'epoca) destinataria del regalo. Lei lo ha preso alla lettera, tanto che non lo ha mai aperto. Poi nel 2021 è morta, e ora quell'uovo finirà all'asta da Hanson Auctioneers con prezzo base 600 sterline (quasi 700 euro). «Con la Seconda Guerra mondiale che incombeva, lo zio di mia madre le ha detto "Stai attenta, ragazza mia, presto potrebbe non esserci più cioccolato in giro"», racconta Gill Bolter, figlia di Sybil. «Le ha detto di razionarlo. Sorprendentemente, lei era così disciplinata e rispettosa con i suoi anziani che non ne ha mai mangiato un solo pezzo».

Dal 1939 al 2023, la storia

L'uovo "Mary Mary Quite Contrary" (popolare filastrocca per bambini) è rimasto intatto con la sua carta celeste e bianca con disegnata una scena di una bambina con l'annaffiatoio in un giardino. Andrà all'asta il 18 maggio. «Quando abbiamo chiesto alla mamma come fosse riuscita a conservare l'uovo per così tanto tempo - ha raccontato la figlia - ci ha detto che avendolo tenuto per tutta la guerra, non le sembrava giusto mangiarlo. Quando era piccola ha grattato via un po' di carta dalla parte anteriore, solo per controllare che ci fosse del cioccolato dietro».

La donna ha poi portato l'uovo sempre con sè, anche quando è uscita di casa per sposarsi, e lo ha nascosto nella sua camera da letto di Neath, nel Galles. «L'uovo di Sybil è un ricordo di quei giorni difficili - ha dichiarato Charles Hanson, proprietario di Hansons Auctioneers - Veniva da una generazione che comprendeva le difficoltà. Hanno imparato ad amare e ad apprezzare le cose più piccole».