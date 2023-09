Uova rotte sulla testa dei figli, cos'è la Egg Crack Challenge? I video virali sui social e le polemiche dei genitori

Sui social, specialmente su TikTok, è diventata virale la Egg Crack Challenge, ma di cosa si tratta? Il trend americano #EggPrank è semplice: i genitori e i figli cucinano insieme ma quando è il momento di rompere le uova, la madre o il padre di turno rompe un uovo sulla fronte del proprio figlio. Molti bambini, giustamente, restano confusi e altri scoppiano in lacrime. In alcuni filmati, i bambini si allontanano dai loro genitori, mentre altri colpiscono le loro madri o padri con un altro uovo. Ma non basterebbe una padella o una ciotola per rompere le uova?

Pais se apaixonam pela nova moda e quebram ovos na cabeça das crianças



O "egg crack challenge" está em ascensão no mundo.



O "egg crack challenge" está em ascensão no mundo.

Os pais convidam as crianças a participar da preparação conjunta de pratos e, de repente, quebram ovos de galinha em suas testas.



Il parere dell'«esperta»

All'inizio di questo mese, una mamma influencer su TikTok di nome Sarah ha spiegato perché lei non è d'accordo con la sfida virale: «Sono stato taggata in alcuni di questi video e li ho visto andare in due modi.

Il primo è quello in cui il bambino viene colpito sulla fronte e sembra anche divertito, il secondo è davvero triste: i bambini piangono e restano spaesati dal ricevere l'uovo sulla fronte» ha spiegato in un video. Sono molti i genitori che si sono lamentati sui social: «Non ha senso, state perdendo la testa» oppure «Lasciate stare i vostri bambini».

I dati

#EggCrackChallenge ha raccolto circa 75 milioni di visualizzazioni mentre #EggChallenge ha raggiunto numeri record e più precisamente 4,6 miliardi di visualizzazioni, qualcosa di immenso. Andando ad analizzare più a fondo questi numeri, emerge che per il 55.2% il sentiment è negativo e solo il 3.4% è positivo e di questi numeri ll’82% è nella fascia di età 25/34 anni. Questo è il vero dato che apre ad una profonda riflessione su quanto sia sfuggita di mano questa sfida.