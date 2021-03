Francia, aggredisce agente col coltello e la polizia gli spara: «Ancora sconosciuti i motivi del gesto»

Ha aggredito un agente con un coltello e poi è fuggito: un uomo è morto ucciso dalla polizia. Accade nel nel XVIII arrondissement di Parigi, vicino Montmartre, in Francia. «Evitare la zona», è il comunicato diramato dalla polizia alla popolazione della zona. L'area è stata messa in sicurezza e l'agente aggredito non ha riportato nessuna ferita, riferisce la polizia, ma non è escluso che l'uomo ucciso avesse dei complici.

Un policier a tué par balles, dimanche dans le XVIIIe arrondissement de Paris, un homme qui l'avait agressé avec un couteau, a-t-on appris auprès de la police, qui n'évoque à ce stade aucune motivation religieuse ou terroriste à l'agression #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) March 14, 2021

Sconosciuti anche i motivi del gesto: al momento la polizia non parla di alcuna motivazione religiosa e terroristica alla base dell'aggressione del poliziotto a Parigi. L'agente ha sparato con la sua arma di servizio all'aggressore, che era in fuga dopo aver tentato di colpirlo: «I fatti devono essere chiariti. È stata aperta un'indagine affidata all'Igpn» e all'«Ispettorato Interno della Polizia», ha spiegato la Procura di Parigi.

Paris : un policer abat un homme qui l'avait attaqué au couteau dans le XVIIIe arrondissement ▶️ https://t.co/tcSdgHZq0Z pic.twitter.com/XJMs6oRPT8 — L'Est Républicain (@lestrepublicain) March 14, 2021

