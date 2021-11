Uomo perde la memoria ogni 6 ore dopo un incidente come nel film di Adam Sandler: «Ma ho trovato l'amore»

Sembra la storia di «50 volte il primo bacio» ma stavolta non è un film. Si chiama Daniel Schmidt, è tedesco, e sembra Adam Sandler nella pellicola del 2004: dopo un incidente d'auto nel quale ha rischiato la vita, perde la memoria ogni sei ore. Lo ha raccontato in un documentario "Living Without Memory": a sei anni dallo scontro soffre ancora di amnesie, e ricorda solo le cose successe nelle precedenti sei ore. Niente memoria a lungo termine, quindi. La soluzione? Prendere nota delle cose più importanti su un quaderno prima che il suo cervello cancelli tutto.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Si sveglia ogni giorno senza ricordare il precedente

Muore dimenticato nella sala d'attesa del pronto soccorso: i medici se ne accorgono dopo ore

Daniel Schmidt, l'uomo che perde la memoria

Sei anni fa Daniel Schmidt era uscito di casa per far visita a sua sorella quando la sua auto è stata coinvolta in un incidente con un suv in autostrada, che l'ha colpito in pieno. L'uomo era stato trasportato in ospedale in elisoccorso mentre nell'altro suv era rimasta ferita una famiglia di cinque persone. A lui sono toccati i danni più gravi: ha lottato per giorni tra la vita e la morte, subendo un importante danno cerebrale. Con la ragazza di allora ha chiuso i rapporti, ma sei anni dopo l'incidente è tornato a sorridere: ha ritrovato l'amore (Katharina) e i due hanno avuto anche un figlio. Daniel - racconta - ha spiegato subito alla ragazza la sua condizione: «Avevo bisogno di vederla spesso, sentendo la sua voce, parlandole, e soprattutto vedendola», dice Daniel nel documentario. Ma c'è una cosa che non riesce a superare, dice commuovendosi: «Non posso ricordare il momento in cui mio figlio è nato, ed è orribile».

A molti la sua storia ha ricordato il film di Adam Sandler «50 volte il primo bacio», in cui il protagonista si innamora di Lucy, interpretata da Drew Barrymore, che soffriva proprio di amnesia in seguito a un incidente stradale, e Henry (Sandler) le ricorda ogni giorno la loro storia d'amore.