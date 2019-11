Usa, uomo morto nel congelatore: «La moglie lo avrebbe conservato per 11 anni»

Sembra la trama di un film, eppure è successo per davvero. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel congelatore della sua abitazione nello Utah, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce l'Independent, i l corpo potrebbe essere rimasto nel freezer per 11 anni. La polizia ha scoperto i resti dopo aver rinvenuto un altro cadavere, quello della moglie Jeanne Souron-Mathers, 75 anni. Si indaga sulle cause.

La donna sarebbe morta nel suo letto in circostanze naturali, mentre sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso del marito. Il corpo nel congelatore, infatti, è stato identificato come Paul Edwards Mathers, 69 anni. L'ufficiale di polizia Jeremy Hansen ha affermato che è stato trovato completamente intatto in un congelatore orizzontale all'interno della casa.

Gli inquirenti non sanno ancora come sia morto e se sua moglie sia coinvolta, ma sospettano che abbia deciso di conservarlo per tutto questo tempo. In base alle testimonianze degli abitanti del complesso residenziale e all'ultimo avvistamento dell'uomo, il corpo potrebbe stare lì da 11 anni. «Non c'è alcun trauma visibile, ma entrambi i resti sono stati inviati al medico legale per gli accertamenti opportuni», ha dichiarato il poliziotto. Souron-Mathers viveva nell'appartamento dal 2007.

Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 08:39

