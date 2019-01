United Airlines, aereo 20 ore in pista con -30 gradi e il portellone aperto: passeggeri "congelati"

Bloccati a terra per circa 20 ore al gelo: viaggio da incubo per i passeggeri di un volo United Airlines partito da Newark, in New Jersey, e diretto a Hong Kong. Il volo è stato dirottato alla base militare dell'aeroporto di Terranova, in Canada, per un'emergenza medica, dove è atterrato intorno alle 22 locali di sabato.





Mentre stava per ripartire, però, si è bloccato per un problema meccanico, e ai passeggeri non è stato consentito di lasciare l'aereo perché gli agenti doganali non lavorano nella base durante la notte. Così sono rimasti al gelo con il portellone rotto (si era congelato per il freddo), mentre la temperatura all'esterno crollava a -30 gradi. LEGGI ANCHE Cane morto nella cappelliera dell'aereo, lo strazio dei passeggeri: «Così abbiamo visto morire Papacito» United Airlines ha fatto sapere che quando finalmente i passeggeri sono tornati a Newark hanno ricevuto un voucher per i pasti e l'albergo, il rimborso del biglietto e un risarcimento.

