Francia, portava un unicorno gigante gonfiabile sul tetto dell'auto: multato

Probabilmente non vedeva l'ora di arrivare al mare con il suo unicorno gigante gonfiabile. Così lo ha messo sopra il tetto dell'auto, lo ha legato per bene, e ha cominciato a guidare. Peccato per lui, però, che se ne sono accorte le forze dell'ordine e lo hanno multato perché stava violando il codice della strada: l'unicorno superava la sagoma del veicolo.

Il fatto è successo lo scorso 5 luglio in Francia, nel Comune di Cavalaire sur Mer (Costa Azzurra). A sorprenderlo sono stati i gendarmi che, sicuramente, sono stati particolarmente colpiti da quell'unicorno in strada. Infatti, tanto è stata la sorpresa che poi hanno diffuso la notizia (con fotografie) sulla pagina Facebook della Gendarmeria del dipartimento del Varo.

Oltre alla multa al conducente è stato fatto sgonfiare l'unicorno. E chissà se poi, una volta in spiaggia, ha provveduto a rimettere in sesto il gonfiabile.

Ultimo aggiornamento: 10:45

