Mercoledì 2 Agosto 2023, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18:23

Spediti dalla Russia in Ungheria. È fine giugno quando scoppia il caso degli undici prigionieri ucraini trasferiti da Mosca a Budapest. «Sebbene Kiev e la Russia abbiano regolarmente scambiato prigionieri di guerra, a volte attraverso Paesi terzi come la Turchia e l'Arabia Saudita, questa volta l'Ucraina non è stata informata in anticipo dell'operazione, né Budapest ha fornito alcuna informazione a Kiev sui cittadini ucraini sul suo territorio nel settimane successive» scrive The Kyiv Independent analizzando come ormai sia chiaro che l'Ungheria collabori con Mosca. «Anche se entrambi i Paesi hanno negato qualsiasi ruolo diretto dello Stato». Fin dall'Ungheria ha sostenuto che il trasferimento sia stato organizzato tra i russi ortodossi Chiesa e il Servizio di Carità Ungherese dell'Ordine di Malta.

Il giallo dei prigionieri trasferiti

Eppure nuove informazioni ottenute dal giornale online ucraino fanno sospettare che ci sia stato invece un coinvolgimento diretto dello Stato ungherese nel trasferimento. Finora, cinque degli 11 prigionieri di guerra ucraini sono tornati in Ucraina. Secondo il portavoce del quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra, Petro Yatsenko, il ministero degli Esteri ucraino è riuscito a organizzare il loro trasferimento in auto. Per gli altri sei invece si starebbe cercando ancora il modo di farli tornare. La consegna dei militari ucraini era stata inizialmente annunciata l'8 giugno attraverso un breve comunicato stampa della Chiesa ortodossa russa, che aveva spiegato che la decisione era "parte della cooperazione interconfessionale, su richiesta della parte ungherese" come riporta The Kyiv Independent.

E la notizia del trasferimento è stata confermata poi anche da Semjén, vice primo ministro ungherese, che aveva parlato anche del suo ruolo personale nel coordinare il trasferimento come "dovere umano e patriottico". «Sebbene Semjén abbia descritto il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini in Ungheria come un "gesto all'Ungheria" da parte della Chiesa ortodossa russa in particolare - ha evidenziato il giornale ucraino - non vi è alcuna distinzione da parte russa tra la Chiesa e lo Stato come attore. Anche mettendo da parte lo status ben documentato della chiesa come braccio politico del regime di Vladimir Putin, i prigionieri di guerra sono stati catturati e trattenuti, come tutti gli altri, dall'esercito russo, che avrebbe dovuto approvare tale consegna».

La collaborazione dell'Ungheria con Mosca sul trasferimento

All'annuncio del trasferimento sono sorti subito gli interrogativi sulla conoscenza e sul coinvolgimento del primo ministro Orbán e del suo governo. «Forse rivelando più di quanto avrebbe dovuto - riporta The Kyiv Indipendent - il portavoce del governo ungherese Zoltán Kovács ha scritto in un tweet del 9 giugno scorso che il trasferimento era stato coordinato da Semjén ed effettuato su richiesta dell'Ungheria, aggiungendo che anche il Maltese Charity Service aveva partecipato al trasporto». Nonostante questo, parlando al Parlamento europeo a Strasburgo il 20 giugno, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha negato il coinvolgimento del governo. «Ci sono state discussioni tra chiesa e organizzazioni religiose, in cui lo stato ungherese non era assolutamente coinvolto» ha affermato. Secondo il giornale online di Kiev non bisognerebbe nemmeno sottovalutare il grave deterioramento dei contatti diplomatici tra il governo di Zelensky e Budapest, fatto che ha costantemente minato la difesa del suo territorio e della sovranità dell'Ucraina dall'interno dell'Ue e della Nato dopo l'invasione russa. Secondo una fonte diplomatica anonima - intervistata dal Kyiv Indipendent - i prigionieri erano stati portati in Ungheria attraverso la Turchia, poiché tutti i viaggi aerei diretti tra la Russia e l'Ue sono bloccati. Una delle questioni principali rimane il ruolo dello stesso Orbán nel trasferimento. Oltre ad essere vice primo ministro, Semjén è il leader del Partito popolare democratico cristiano ungherese, il partner del partito Fidesz di Orbán nella coalizione di governo e uno stretto alleato politico del primo ministro.

«È difficile immaginare che non fosse a conoscenza di questa operazione» ha detto al Kyiv Independent il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko. «Siamo sicuri che ne fossero a conoscenza e che questo lavoro fosse autorizzato». Lo stesso Orbán finora non ha mai rilasciato commenti pubblici sul caso. Ma tra la richiesta di negoziati con la Russia e la rimozione delle sanzioni occidentali, Orbán ripete la stessa versione propagandistica del Cremlino sulla guerra che, secondo lui, è stata provocata dall'Occidente. Ci sarebbe anche la possibilità che non si tratti di prigionieri di guerra, come li ha definiti l'Ucraina. In base alla Convenzione di Ginevra, infatti, un Paese terzo può ricevere dei prigionieri da uno Stato in conflitto con un altro, ma ha degli obblighi da rispettare. Nel caso specifico, il governo di Viktor Orban avrebbe dovuto informare quello ucraino e la Croce Rossa. E se fossero stati prigionieri di guerra, sempre in base al diritto internazionale, l'Ungheria avrebbe dovuto tenerli in custodia. Invece tre di loro sono poi tornati in Ucraina. Sia Budapest, sia Mosca non hanno infatti definito i cittadini ucraini trasferiti come "prigionieri", ma come persone "coinvolte in conflitti armati". E sempre Russia e Ungheria hanno spiegato fin dall'inizio che i rispettivi governi non sono mai stati coinvolti direttamente, ma che si è trattata di un'operazione condotta solo tra istituzioni religiose: da un lato, dalla Chiesa ortodossa russa, e dall'altro dal Servizio di beneficenza ungherese dell'ordine di Malta. Eppure Kiev resta convinta che invece si tratti di una mossa voluta proprio da Orban, l'unico leader Ue che difende Putin.