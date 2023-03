L'ambasciatore ungherese Kovács: «Il nostro Paese sin dall'inizio della guerra è stato e resta al fianco dell'Ucraina»

«L'Ungheria sin dall'inizio della guerra è stata e resta al fianco dell'Ucraina nella difesa della sovranità nazionale». Sul tema riceviamo dall'ambasciatore d'Ungheria e pubblichiamo.

«È sicuramente lontana dalla realtà la ricostruzione secondo cui il primo ministro Orban non abbia voluto incontrare il presidente Biden a Varsavia. Da parte ungherese è stato il capo di stato, Katalin Novak, a partecipare all'incontro di Varsavia con Biden, con il quale ha avuto anche un colloquio bilaterale.

Evocare le politiche di Kiev a scapito delle minoranze ungheresi (ma non solo: anche romene, polacche, ecc.) come un semplice pretesto usato dall’Ungheria per difendere interessi economici con Mosca, non dà giustizia ai cittadini ucraini di etnia magiara che, combattendo fianco a fianco con i propri compatrioti per arginare l’aggressione russa, vedono al contempo ridursi gravemente i propri diritti linguistici, educativi e civili in Patria.

Il Governo ungherese ha una chiara e dichiarata linea politica (sancita dai risultati di un’ampia consultazione nazionale) di voler restare fuori dalla guerra. Come spiegato dal Primo Ministro Viktor Orbàn: “la maggior parte dei Paesi del mondo condivide quello che diciamo noi: ci sia un cessate il fuoco, evitiamo un’escalation, una diffusione della guerra”.

L’Ungheria - precisa l'ambasciatore - sin dallo scoppio della guerra è stata e resta a fianco dell’Ucraina nella difesa della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale contro l’aggressione russa, e ha finora votato tutte le sanzioni Ue contro Mosca».