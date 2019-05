Undicenne cerca di corrompere il premier e invia bustarella con 5 dollari

Di certo non era consapevole che si trattasse di un reato ma ha cercato di corrompere la premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, con una '“bustarella” da 5 dollari neozelandesi, affinché convincesse il suo governo ad iniziare una ricerca sui draghi. Protagonista una bambina di 11 anni amante della fantascienza, identificata solo come Victoria, che aspira a ricevere poteri telecinetici per poter diventare un'addestratrice di draghi. La storia è stata raccontata dal fratello della ragazzina, che ha postato sul forum Web Reddit una foto della risposta della Arden alla lettera della sorella. «Siamo molto interessati a sentire i tuoi suggerimenti su fenomeni paranormali e draghi, ma sfortunatamente al momento non stiamo lavorando in nessuna di queste aree. Ti restituisco quindi la tangente e ti auguro il meglio nella tua ricerca su telepatia, medium e draghi», ha scritto la premier su carta intestata ufficiale, restituendo anche i 5 dollari. E con una nota a margine scritta a mano: «Comunque li terrò d'occhio. Indossano vestiti?».

La mia sorellina ha cercato di «corrompere Jacinda», ha scritto il fratello di Victoria postando su Reddit lo scambio di lettere. Voleva che il governo «rendesse i draghi telecinetici ... e voleva scoprire cosa sa dei draghi e se ne avessero trovato qualcuno, in modo che potesse addestrarli». Il ragazzo ha poi specificato che l'interesse della sorella per la telepatia proviene dalla serie di fantascienza di Netflix «Stranger Things». L'ufficio del primo ministro ha confermato alla Bbc che la risposta del 30 aprile della Ardern è autentica. Non è la prima volta che la premier, diventata mamma l'anno scorso, risponde alla lettera di una giovane ragazza. A marzo, un utente di Twitter ha pubblicato una lettera che sarebbe stata inviata da Ardern in risposta a una bambina di otto anni che affermava che era «una buona idea vietare le pistole pericolose». «Posso dire dalla tua lettera che sei gentile e compassionevole, Lucy. Vorrei solo incoraggiarti a continuare a diffondere quella gentilezza nella tua vita», ha scritto la premier.

