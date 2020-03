Un 66enne entra in casa e fa una strage: uccide sei familiari e poi si spara

Cosa abbia spinto Larry Don Ray, 66 anni, a premere il grilletto e a sterminare parte della sua famiglia è ancora un mistero. L’unica certezza è che, dopo giorni di indagini, la polizia è certa che domenica pomeriggio sia stato lui a uccidere sei parenti prima di puntarsi la pistola alla tempia e uccidersi. Un omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità rurale di Moncure, 30 miglia a sud-ovest di Raleigh, nella Carolina del Nord: lì tutti continuano a ripetere che le vittime erano tutte brave persone e non capiscono cosa abbia spinto Larry a ucciderle.

Secondo gli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Chatham, Larry Don Ray è l’autore del massacro. Le vittime sono Jeanie Ray, 67 anni; Helen Mason, 93; Ellis Mansfield, 73; Lisa Mansfield, 54; John Paul Sanderford, 41, e Nicole Sanderford, 39.



Ma se il movente rimane ancora da scoprire, nelle scorse ore è emersa una scioccante chiamata alla polizia fatta da un adolescente che è riuscito a salvarsi nascondendosi dentro un armadio: «C'è qualcuno che spara in casa proprio adesso - ha detto il ragazzo terrorizzato al telefono - Sono nel mio armadio. Non l'ho visto, non esco. Per favore, mandate qualcuno qui a casa. Quanto tempo impiegheranno gli agenti per arrivare qui?».



Il giovane è rimasto nell’armadio per tre minuti prima di comunicare agli ufficiali di aver sentito sei colpi di pistola: «Non sento più nulla. Non sembra sia ancora in casa». Lo sceriffo Mike Roberson ha detto che ulteriori informazioni saranno divulgate, ma per adesso si è limitato a porgere le condoglianze alla famiglia: «Perdere una persona che ami è devastante, perdere così tante persone in una volta sola per un atto di violenza inaspettato è inimmaginabile. Non ci sono parole per descrivere il senso di perdita che sentiamo nella nostra comunità per un evento così terribile».



Alcuni familiari delle vittime si sono riuniti vicino alla casa del massacro. Mark Childress ha raccontato di essere lì per sostenere il fratello che ha perso la figlia, il genero e la suocera: «In questo momento sono ancora sotto shock, non voglio parlare con nessuno».

