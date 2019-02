Ragazza trovata morta, corpo in una valigia ai lati della strada: «Non è stata uccisa lì»

Una ragazza di 24 anni trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati. Era scomparsa lo scorso 29 gennaio e da quel giorno di lei non si era avuta più notizia. La vittima si chiama Valerie Reyes di Westchester, negli Stati Uniti, e il suo corpo è stato trovato dentro una valigia rossa scaricata sul lato di una strada a Greenwich, nel Connecticut. A segnalare la sua scomparsa erano stati i colleghi di lavoro che non l'avevano vista arrivare in ufficio.

Mercoledì è stata eseguita l'autopsia ma i dettagli su come sia morta non sono stati ancora resi noti. La polizia ha dichiarato però che la ragazza non è morta nel luogo in cui è stata trovata, ma non erano ancora sicuri di come o quando sia stata uccisa. La polizia di Greenwich ha dichiarato di essere al lavoro per identificare i responsabili della morte di Valerie e assicurarli alla giustizia per lei e la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: 23:48

