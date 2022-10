Minaccia su Twitter di invadere il Kenya: presidente Uganda rimuove figilio dalla guida dell'Esercito

Quando si dice non guardare in faccia a nessuno, neppure al sangue del proprio sangue. Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha rimosso suo figlio, Muhoozi Kainerugaba, da comandante delle forze terrestri del Paese ugandesi, dopo che ques'tultimo ha ripetutamente minacciato - su Twitter - di invadere il vicino Kenya.

Kainerugaba, considerato il capo de facto dell'Esercito e successore scelto dal padre, ha provato a giustificarsi sostenendo che i suoi cinguettii altro non erano che uno scherzo. Nella dichiarazione in cui si annunciava la sua sostituzione come comandante delle forze terrestri, l'Esercito ha sottolineato che Kainerugaba era stato promosso da tenente generale a generale sarebbe rimasto consigliere presidenziale senior per le operazioni speciali.

I MESSAGGI

Lunedì e martedì ha inviato una serie di messaggi provocatori su Twitter, tra cui la proposta dell'unificazione del Kenya e dell'Uganda e l'offerta di mucche per sposare Giorgia Meloni, fresca di vittoria alle elezioni italiane. «A noi, il mio esercito e me, ci vorrebbero meno di due settimane per prendere Nairobi», ha scritto Kainerugaba, riferendosi alla capitale del Kenya.

Dopo che l'esercito ha rilasciato la sua dichiarazione martedì, Kainerugaba ha ritwittato una serie di messaggi di congratulazioni, tra cui diversi che dicono che dovrebbe candidarsi alla presidenza nelle prossime elezioni.

E qualche giorno fa Kainerugaba aveva chiesto ai suoi oltre 600.000 follower su Twitter quante mucche dovrebbero essere offerte come prezzo da sposa per Giorgia Meloni.

