I palloni erano alti 200 piedi, circa 60 metri, e volavano su Paesi ostili come Unione Sovietica e Cina. Ufficialmente, lo staff del presidente Eisenhower - era il 1956 - disse che servivano a studi meteorologici, nella realtà erano utilizzati per operazioni di spionaggio dal cielo. Proprio come sta succedendo oggi - almeno questa è la tesi della Casa Bianca - per il pallone cinese (e forse anche per gli altri oggetti non identificati) abbattuto dagli Usa.

La storia di Project Genetrix, questo era il nome dell'operazione, è stata ricordata una settimana fa dalla webzine americana The Intercept, ma se ne parla anche in una voce della versione Usa di Wikipedia.

Il progetto Genetrix

Cosa racconta The Intercept che parte comunque da una visione critica dell'amministrazione americana? I sospetti sui reali scopi dei palloni inviati dai cinesi sono giustificati anche dal fatto che, negli anni Cinquanta, gli Usa utilizzarono la stessa strategia.

Il progetto Genetrix doveva raccogliere materiale fotografico sorvolando i paesi comunisti. La Casa Bianca, negli anni Cinquanta, sostenne «che il progetto faceva parte di un’indagine meteorologica mondiale. per garantire dati scientifici vitali ad alta quota in concomitanza con l’Anno geofisico internazionale».

People saying that the current spate of balloon unfriendlings is unprecedented should research Project Genetrix from the Cold War #AvGeek pic.twitter.com/FR4v3lelGk — H I Sutton (@CovertShores) February 12, 2023

Il primo lancio

L’Anno geofisico internazionale è stato concepito, affermò all’epoca il presidente Dwight Eisenhower, come una dimostrazione della “capacità dei popoli di tutte le nazioni di lavorare insieme armoniosamente per il bene comune”. Il primo dei 512 palloni fu lanciato il 10 gennaio 1956. «Ma l'Unione sovietica si accorse rapidamente di ciò che stava accadendo e il programma fu sospeso meno di un mese dopo a causa delle proteste del Politburo».

In totale dei 512 palloni solo 54 sono stati recuperati, ma hanno fornito informazioni di «1,1 milioni di miglia quadrate dell'area sino-sovietica». In una conferenza stampa John Foster, segretario di stato di Eisenhower, il 7 febbraio 1956, ribadì la tesi di copertura: quei palloni stavano raccogliendo informazioni sulle correnti d'aria. Meteorologia, non spionaggio. La stessa linea seguita oggi da Pechino a parti inverse.