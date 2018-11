UE: 200 giovani elaboreranno proposte per il Parlamento

Duecento ragazzi e ragazze provenienti da Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Romania e Ungheria saranno chiamati a elaborare proposte da portare al Parlamento europeo nell'ambito del progetto 'Youth for Europè, finanziato dalla Commissione europea e presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il progetto, coordinato dall'associazione milanese Joint, si rivolge a giovani tra i 18 e i 25 anni che non siano già politicamente impegnati, con l'obiettivo di avvicinarli alle istituzioni europee.

IL PERCORSO

«Il Comune ha voluto accompagnare questo percorso di partecipazione e impegno civico proprio perché possa raggiungere il numero più alto possibile di ragazzi e ragazze - ha dichiarato la vice sindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo -, abbiamo bisogno di arrivare a chi oggi è lontano dalle politiche cittadine, nazionali ed europee, perché la democrazia si costruisce in tanti». I ragazzi coinvolti dal progetto saranno chiamati a elaborare proposte per migliorare le politiche europee attraverso 6 scambi internazionali, di cui 2 si terranno a Milano.

