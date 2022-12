Guerra, Ucraina rompe la linea russa a Kreminna: distrutte le trincee nemiche a colpi di granata

Guerra in Ucraina. Le forze ucraine hanno ottenuto un grande successo lungo la linea del fronte Svatove-Kreminna, nella regione di Lugansk: riferisce l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), think tank statunitense, citando numerose fonti russe e rilanciato dai media di Kiev.

Uno dei blogger militari russi ha affermato che le truppe ucraine hanno catturato una roccaforte russa vicino a Chervopopivka, a circa 5 chilometri a nord-ovest di Kreminna. Le forze ucraine stanno probabilmente avanzando in quest'area almeno dal 23 dicembre. Allo stesso tempo, i russi hanno affermato che le forze ucraine si stavano riorganizzando e trasferendo rinforzi dalla regione di Kharkiv per riprendere le operazioni offensive sulla linea Kreminna-Svatove.

«Le forze ucraine hanno probabilmente ottenuto un successo maggiore nell' Ucraina nord-orientale rispetto a quanto precedentemente stimato da Isw. Il capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv Oleg Synegubov ha dichiarato il 27 dicembre che le truppe russe occupano l'1,6% del territorio della regione di Kharkiv», hanno detto gli analisti. I soldati ucraini probabilmente hanno liberato Dvorichna, Novomlynsk e Tavilzhanka nell'oblast di Kharkiv nord-orientale e Kolomiychikha nell'oblast di Lugansk, dato che sia fonti russe che ucraine hanno riferito di bombardamenti di questi insediamenti da parte della Russia il 27 dicembre.