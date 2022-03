Ucraina, la strage di civili: almeno 350 morti (di cui 16 bambini). E la Russia nasconde le vittime tra i propri militari

Sono 136 le vittime tra i civili in Ucraina registrate dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani. E tra loro ci sono 13 bambini. «Il nostro ufficio ha registrato 536 casi di civili colpiti in Ucraina», ha dichiarato Liz Throssell, portavoce dell'Alto commissariato. «Tra loro figurano 136 morti, 13 dei quali bambini, e 400 feriti, tra cui 26 bambini. Queste sono le vittime che siamo stati in grado di registrare ma il vero bilancio è verosimilmente molto più alto. Sottolineiamo l'assoluta e urgente necessità di cessare le ostilità», ha concluso. Le cifre riferite dalle autorità di Kiev sono però ancora più drammatiche. Parlano infatti di più di 350 civili uccisi, tra cui 16 bambini.

La guerra di Kharkiv: Piazza della Libertà in macerie, raid sui palazzi governativi. «È come Sarajevo»

Le vittime tra i militari russi

Molto più alto sarebbe il bilancio delle vittime tra i militari russi, almeno in base alle cifre fornite da Kiev visto che la Russia non ha ancora diffuso alcun dato sulle perdite subite. Sarebbero oltre 5.700 i russi morti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. È questo, appunto, il nuovo bilancio aggiornato da parte ucraina secondo cui altri 200 soldati sarebbero stati catturati. Lunedì scorso il ministero della Difesa di Kiev parlava già di circa 5.300 soldati russi morti. Su Facebook lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha inoltre segnalato la distruzione di 198 tank, 29 velivoli e altrettanti elicotteri. E tra le vittime ci sono anche i militari ceceni. Il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, un alleato di Putin accusato di gravi violazioni dei diritti umani, ha affermato che due militari ceceni sono morti e altri sei sono rimasti feriti nella guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe. «Ci sono già vittime tra i nativi della Repubblica cecena. Due sono morti e altri sei hanno riportato varie ferite», ha detto Kadyrov.

Il fronte Kiev

Sono inoltre ancora parziali e in costante evoluzione le cifre delle vittime tra i soldati ucraini. Soltanto in un attacco, almeno 70 militari di Kiev sono morti colpiti dall'artiglieria russa nella base militare di Okhtyrka, nel nord est del Paese. Il Parlamento ucraino ha precisato che sono stati uccisi da missili a grappolo. Ma in Ucraina stanno morendo anche stranieri: tra le vittime civili del pauroso bombardamento di Kharkiv c'è, ad esempio, uno studente indiano. Prima dell'invasione c'erano circa 20.000 indiani in Ucraina, in 8.000 sono riusciti a lasciare il Paese.

Il bilancio delle vittime si aggrava comunque di ora in ora. Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi su Kharkiv. Lo ha reso noto il sindaco della città nel nord-est dell'Ucraina, dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi, citato dalla Bbc. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha affermato che «il nemico russo ha subito perdite significative». Le forze armate russe hanno inoltre colpito con un missile un condominio nei pressi dell'ospedale di Zhytomyr. Le vittime sono quattro, ha affermato il consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko. Secondo quanto riferito da Gerashchenko, il missile era diretto alla base militare di Zhytomyr, a poco più di 100 chilometri ad ovest di Kiev.