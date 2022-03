Ucraina, allerta fuoriuscita virus dai laboratori. Oms: «Distruggere gli agenti patogeni ad alta minaccia»

Non solo centrali nucleari, in Ucraina è allerta anche per i laboratori. L'Oms ha raccomandato al paese di distruggere gli agenti patogeni ad alto rischio nei laboratori sanitari per prevenire potenziali fuoriuscite. Lo riferisce la Cnn.

Ucraina, Oms: «Distruggere gli agenti patogeni ad alta minaccia»

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha «fortemente raccomandato» al Ministero della Salute in Ucraina di distruggere in sicurezza «agenti patogeni ad alta minaccia» che potrebbero essere ospitati nei laboratori di salute pubblica del paese al fine di prevenire «eventuali fuoriuscite». L'Oms ha anche incoraggiato «lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno» e si è messa a disposizione per assistere se necessario e ove possibile.