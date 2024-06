Sabato 8 Giugno 2024, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:48

Ai deputati francesi dell’Assembleé Nationale, a Joe Biden, a Emmanuel Macron, all’Europa, Volodymir Zelesnky dice grazie, ma anche che «ci vuole di più». Dopo aver stretto le mani dei leader dell’Occidente riuniti sulle spiagge della Normandia per gli ottant’anni dello sbarco, il presidente ucraino ha proseguito il tour diplomatico a Parigi. La prima risposta alle richieste di intensificare aiuti e sostegno è arrivata da Bruxelles, dove ieri la Commissione europea ha spinto l’Ucraina un po’ più avanti verso l’adesione all’Unione: Kiev è stata promossa, perché è stato giudicato che ha preso tutte le misure richieste per aprire i negoziati di adesione, che riguardavano «la lotta alla corruzione, la “de-oligarchizzazione” e la protezione delle minoranze nazionali». Con l’Ucraina ha passato questa prima tappa anche la Moldavia. Il dossier passa ora nelle mani dei 27, prima dell’apertura delle conferenze intergovernative che segneranno l’avvio dei negoziati, la cui durata è prevista in «diversi anni». Tra i più reticenti a dare il via libera all’inizio della procedura, l’Ungheria di Viktor Orban, che continua a reclamare maggiore difesa dei diritti per la minoranza ungherese che vive nella Transcarpazia, regione occidentale dell’Ucraina.

Ieri pomeriggio, in una conferenza stampa congiunta dall’Eliseo, il presidente Macron ha dichiarato di voler lanciare i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue “entro la fine del mese”. Dalla tribuna dell’Assemblée Nationale, esordio della sua visita a Parigi, Zelensky ha dichiarato che «viviamo in un’epoca in cui l’Europa non è più un continente di pace, ci sono di nuovo città distrutte e villaggi dati alle fiamme».

I VERTICI

Il presidente ucraino guarda ora alla conferenza internazionale di pace del 15 e 16 giugno in Svizzera (la Russia non è invitata) come a un “D-Day ucraino” che porti a «una fine giusta della guerra», dimostrando» che il mondo intero sta dalla parte di quelli che vogliono aiutare l’Ucraina a raggiungere questa pace». A metà giornata “summit” per Zelensky all’hotel Intercontinental con il presidente americano Joe Biden, che ha lasciato per poche ore la Normandia dove è poi tornato in serata per un ultimo discorso davanti ai veterani americani. «Non vi siete piegati, non avete ceduto», ha detto Biden a Zelensky, presentandogli le “scuse” per i lunghi mesi di trattative che hanno preceduto l’approvazione degli aiuti all’Ucraina da parte del Congresso.

I RIFORNIMENTI

Gli aiuti però adesso arrivano, e ieri Biden ha annunciato nuovi stanziamenti per 225 milioni di dollari assicurando al collega di Kiev che «gli Stati Uniti saranno sempre con voi». Secondo una nota arrivata dal Pentagono, i nuovi aiuti americani comprenderanno missili per la difesa antiaerea, munizioni per il sistema di lanciarazzi Himars, obici d’artiglieria e granate. Sul versante francese, Zelensky ha firmato quattro accordi che riguardano sostegno alle infrastrutture e a settori prioritari dell’economia, ripresa della cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare, e cooperazione nel settore dell’industria e della difesa.

Macron ha confermato un nuovo stanziamento in sostegno alle infrastrutture ucraine di 200 milioni di euro di cui 60 destinati “alla priorità energetica” . Nelle prossime settimane «saranno anche inviati una ventina di esperti tecnici presso i ministeri-chiave per accelerare la convergenza degli standard europei nei settori energetici». Confermati anche l’invio di Mirage 2000-5, con funzioni particolari anti-drone. Il presidente francese ha rifiutato però di precisare il numero: «lo faremo quando saranno consegnati e in azione. È più efficace e dà meno visibilità all’avversario». Ripetuta anche l’intenzione di inviare istruttori militari sul suolo ucraino, cosa che per alcuni costituisce il superamento della linea rossa dell’invio di truppe di terra in Ucraina, con un coinvolgimento diretto nel conflitto e una possibile escalation.

«Vogliamo fare il possibile per aiutare l’Ucraina – ha spiegato Macron – Formare soldati ucraini sul suo territorio rappresenta un’escalation? No. Significa riconoscere la sovranità dell’Ucraina». Il presidente francese ha riaffermato l’intenzione di costruire una coalizione di paesi volontari per addestrare le truppe ucraine: “è una richiesta legittima dell’Ucraina e rientra nella linea che è la nostra: noi non siamo in guerra contro la Russia, ma sosteniamo pienamente l’Ucraina”. “Diversi” paesi avrebbero già dato il loro accordo a inviare istruttori in Ucraina, e la coalizione dovrebbe essere formata «nei prossimi giorni». Macron ha riposto anche al portavoce dell’Ambasciata russa in Francia che ha dichiarato che questi istruttori sarebbero “obiettivi legittimi” dei russi: «E chi saremmo noi per cedere a queste minacce? ».

Secondo Macron una forte pressione si esercita su Vladimir Putin affinché metta fine alla guerra. «La Francia sta dalla parte della pace. Ma questo non significa essere favorevole alla capitolazione davanti all’aggressore». Accanto a Zelensky che si è detto “pienamente riconoscente” , il presidente francese ha dichiarato che la «Russia intimidisce le nostre opinioni pubbliche per impedirci di aiutare l’Ucraina, ma abbiamo avuto ragione a non cedere alle intimidazioni della propaganda».