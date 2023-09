Ucraina, raid russo su un mercato nel Donetsk: missili sulla folla, almeno 16 morti (tra questi un bambino)

Almeno 16 morti e 28 feriti, ma il numero delle vittime è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Questo il bilancio dell'ultimo attacco della Russia sulla città ucraina di Kostiantynivka: una strage di civili causata dal lancio di un missile tra la folla e i negozi del mercato cittadino. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino, secondo quanto riferito dal premier ucraino Denys Shmyhal.

Guerra Ucraina, missili russi su un mercato: almeno 16 morti nel Donetsk. Fra le vittime anche un bambino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su "X" (ex Twitter) un video dell'attacco, parlando di «disumanità assoluta». «Un mercato ordinario.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2023