Oleg Mityaev è il quarto generale di Putin morto dall'inizio della guerra: ucciso nella battaglia di Mariupol

Ventesimo giorno di guerra in Ucrania. Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell'Ucraina e principale porto del paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria. Si è aperta con un'alba di paura nella capitale Kiev questa giornata. Violente esplosioni - almeno tre - si sono registrate verso le 5 in una zona residenziale della capitale ucraina e sono state sentite in tutta la città. Tra gli altri è stato colpito un palazzo di dieci piani: molti gli appartamenti in fiamme e si contano anche molti morti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Putin è malato? I due chiari segnali MONDO Ucraina, un'altra esplosione a Kiev STRATEGIE Odessa sotto attacco MONDO Riunione d'emergenza del parlamento ucraino, i deputati... KIEV Ucraina, Aeronautica italiana: «Basta nulla per sconfinare... MONDO Ucraina, Biden: «13,5 miliardi per fermare l'avanzata... VATICANO Papa: «Bambini in Ucraina vittime della superbia degli... IL CASO Oligarchi russi, ricompense in denaro per chi offre informazioni...

Odessa sotto attacco, perché è così importante nella guerra? La Russia pronta a togliere il mare a Kiev

Ucraina, ucciso un quarto generale russo

Nella notte inoltre la Russia ha perso un altro dei suoi generali nella guerra in Ucraina. A dare la notizia è Kiev, aggiungendo che assieme al generale hanno perso la vita anche 7 della SWAT la forza d'élite sotto il comando diretto di Vladimir Putin. Il maggiore generale Oleg Mityaev, 47 anni, a capo di un'unità di fanteria meccanizzata, è stato ucciso in combattimenti vicino a Mariupol. La foto del suo cadavere è stata postata dal reggimento ucraino Azov. Il giornale ucraino Telegraf ricorda che il generale Mityaev aveva guidato le truppe russe nel 2015 nel Donbass. Gli altri generali russi uccisi sono Andrei Sukhovetsky il 3 marzo, generale Andrei Sukhovetsky il 7 marzo vicino a Kharkiv e Artem Vitko l'11 marzo.

Sette uomini uccisi nella Swat

Anche sette combattenti SWAT d'élite della temuta divisione Dzerzhinsky della guardia nazionale russa sono morti nei combattimenti. Nel frattempo, il rispettato pilota collaudatore, il capitano Alexander Garnaev, ha lasciato una serie di posizioni sulla guerra molto dure: «Prima o poi la società conoscerà il numero finale di perdite sarà inorridita».