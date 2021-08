Ucraina, ritrovato impiccato l'attivista Vitaly Shishov (era scomparso ieri): la polizia indaga per omicidio

Martedì 3 Agosto 2021, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 13:23

È stato trovato morto in Ucrania l'attivista bielorussio di cui non si avevano notizie da ieri. Vitaly Shyshiu, o Shishov, era a capo di una Ong che aiuta gli oppositori del regime di Alexander Lukashenko fuggiti dall'Ucraina a trovare una sistemazione e un lavoro all'estero. È stata la polizia di Kiev stessa stamattina a comunicare che «il cittadino bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri a Kiev, è stato trovato impiccato in un parco della capitale, vicino al suo luogo di residenza. Il suo cellulare e i suoi effetti personali sono stati rimossi» dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.

APPROFONDIMENTI VIDEO Putin e Lukashenko, gita in barca L'INCONTRO Tajani: «Lukashenko faccia un passo indietro» MONDO Bielorussia, numerosi arresti dopo le proteste a Minsk RUSSIA Russia, addio a Oleg Baklanov, fra i protagonisti del tentato... UNIONE EUROPEA Bielorussia, l'Ue promette 3 miliardi in cambio della... MONDO Volo Ryanair dirottato in Bielorussia: «C'è una...

Missing Belarus activist found dead in Ukraine park, after failing to return from jog https://t.co/bsA7fqoaom — BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2021

Ucraina, chi era Vitaly Shishov?

Shishov era il responsabile della Casa bielorussa in Ucraina (BDU), un’organizzazione non profit che si occupa di dare sostegno ai bielorussi che vogliono sfuggire alla persecuzione politica del regime autoritario di Lukashenko: ieri mattina era stata la sua compagna a denunciarne la scomparsa, non vedendolo rientrare a casa dopo una corsa. «I volontari stanno ancora cercando Vitaly Shishov - ha scritto nelle scorse ore in un tweet il giornalista bielorusso Tadeusz Gizcan - È andato a correre (ieri mattina) ed è scomparso». Il reporter ha riferito delle inutili ricerche di volontari e polizia. Il Guardian e la Bbc accendono i riflettori sulla storia di Shishov, alla guida della Belarusian House in Ukraine (Bdu) con sede a Kiev.

A Belarusian activist who ran a group in Ukraine helping Belarusians flee persecution has been found dead in the Ukrainian capital Kyiv. Vitaly Shishov was found hanged in one of the city’s parks not far from his home. https://t.co/tlHEK9onRr — The Associated Press (@AP) August 3, 2021

Le accuse della Ong

Gli amici lanciano le accuse. «Non c'è dubbio» che la morte dell'attivista bielorusso Vitaly Shyshiu, o Shishov, sia il frutto di «un'operazione pianificata da cekisti (agenti, ndr) delle forze di sicurezza per liquidare un bielorusso pericoloso per il regime. Continueremo a lottare per avere la verità sulla morte di Vitaly». Lo afferma in un comunicato diffuso via Telegram l'Ong “La casa bielorussa in Ucraina”, di cui faceva parte l'attivista trovato morto impiccato a Kiev. L'Ong aggiunge che l'attivista era «sotto sorveglianza» e questo fatto era stato «reso noto alla polizia» ucraina. «Siamo stati avvisati ripetutamente sia da fonti locali che dalla nostra gente in Bielorussia» che il regime ricorre a «ogni tipo di provocazione, fino al rapimento e all'omicidio. Vitaly trattava questi avvertimenti stoicamente e con senso dell'umorismo». La notizia arriva dopo che ieri la Polonia ha concesso un visto per motivi umanitari all'atleta olimpica bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, che si è opposta a un denunciato tentativo di rimpatrio forzato da Tokyo. Il marito dell'atleta ha raccontato di essere fuggito dalla Bielorussia a Kiev e di sperare di ricongiungersi presto con la moglie in Polonia.

The murdered head of the "Belarusian House in Ukraine" Vitaly Shishov was found in this place in Svyatoshinsky Park. Ukrainian investigators are working there. According to the preliminary version, the version of premeditated murder under the guise of suicide is being considered. pic.twitter.com/OouzgJ0ot0 — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2021

Le indagini della polizia

La Polizia ha aperto un'indagine in base all'articolo 115 del codice penale ucraino (omicidio volontario) e valuterà tutte le ipotesi, inclusa quella di un «assassinio camuffato da suicidio». Gli investigatori stanno analizzando gli effetti personali dell'attivista, in particolare il telefonino. La polizia ha chiesto alla popolazione di mettersi in contatto con le autorità per rivelare qualunque informazione si consideri rilevante sul caso Shyshiu.