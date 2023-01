Giovedì 26 Gennaio 2023, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Guerra in Ucraina verso le battaglie campali fra carri armati simili a quelle della seconda guerra mondiale? L'augurio è di non arrivare a quegli scenari di morte, che intanto per i carristi è sempre fra le più atroci. Le nuove forme "sfuggenti" dei tank, e le corazzature "chobham" composite basate su metallo, plastica, ceramica, fibra di carbonio e kevlar proteggono maggiormente l'equipaggio (da 3 a 5 persone), ma il carrista sa che il rischio di finire bruciato vivo negli angusti abitacoli resta altissimo. Ancora di più, adesso, che è stato molto per impedire che muoia molto rapidamente grazie alla protezione delle "santabarbara" dove sono riposti i proiettili per il cannone.

Detto che serviranno almemo tre mesi per vedere in azione i primi Leopard II della Germania e ancora di più per gli Abrams americani o gli eventuali Challenger britannici, il dominio rimane per ora per le forze russe e i loro tank a cominciare dai veterani T90 peraltro a disposizione, in numeri estramente minori, degli ucraini.

T14 Armata

In attesa è possibile ricordare le caratteristiche di quelli che sono o saranno i principali protagonisti dei futuri confronti fra i quali non sembra ancora arrivato il momento dell'unico carro armato di ultima generazione, il T14 "Armata" della Russia finora visto, dal 2015, solo nelle sfilate sulla piazza Rossa. Tutti gli altri tank di Mosca risalgono al periodo sovietico, ovvero ad oltre trent'anni fa.

L'Armata, insomma, per ora è strumento di propaganda più che bellico: viene costruito dal 2009 negli stabilimenti di “Uralvagonzavod”: vanta una torretta completamente robotizzata e promette una cellula blindata per i tre carristi uno dei quali addetto al cannone da 125 millimetri.

Restiamo nell'esercito russo per il tank che invece ha numerose campagne belliche alle spalle in vari scenari: il T90, progettato negli anni Ottanta, che fa della velocità (secondo i russi vicina agli 80 kmh, una scheggia per la categoria e per un mezzo che pesa oltre 46 tonnellate, spinto da un motore diesel da 840 hp. L'equipaggio standard è sempre di tre uomini e il cannone più usato nei circa 400 esemplari a disposizione è quello da 125 millimetri.

Le ultime versioni, più costose delle iniziali che si costruivano con una spesa di 5 milioni di dollari, prevedonno la protezione per i contesti Nbc: nucleari, biologici e chimici.

Il Leopard 2A6 è fra gli ultimi modello del tank progettato negli anni Settanta, il fuoriclasse della categoria che riporta alla supremazia del Tiger nella seconda guerra mondiale. La Germania ne può schierare circa 300: nonostante il motore turbodiesel da 1500 hp la velocità di punta non supera i 70 kmh anxche perché il peso è di 64 tonnellate. I quattro carristi sono protetti anche da placche al tungsteno, l'ultima versione costa almeno 8 milioni di dollari il che non ha preoccupato almeno 15 stati che li hanno acquistati negli anni. Il cannone è da 120 millimetri.

Abrams M1

In linea da 43 anni è stato battezzato così in onore del generale Creighton Abrams in azione sui cingolati Usa nella seconda mondiale e in Vietnam. Ne arriveranno, entro primavera sperano gli ucraini, 33 esemplari della versione M1A2: è il più pesante del lotto (74 tonnellate) grazie al motore sempre da 1500 hp raggiunge i 68 kmh. Costa 7 milioni di dollari e offre al carrista-armiere un cannone da 120 millimetri: l'equipaggio (dai 4 ai 5 uomini) è protetto anche da pannelli di uranio impoverito. E' il carro costruito in più esemplari, ben 6mila.