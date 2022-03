Ucraina, volontario senza gambe si arruola nell'esercito per combattere contro i russi

Amputato delle gambe si è presentato come volontario per combattere nell’esercito ucraino. È la storia di Vasyl Stefko, un uomo di 55 anni originario di Kushnitsa, in Transcarpazia. A renderla nota è stato il General Staff delle Forze Armate ucraine. Nel 2004 perse entrambe le gambe in Russia e gli vennero impiantate delle protesi. In seguito tornò nel suo paese di origine.

APPROFONDIMENTI GUERRA Chi sono i coscritti GUERRA «I russi si sparano alle gambe» LA DIRETTA Ucraina, i razzi centrano le case a Kiev. Esodo disperato da... L'INTERVISTA «I russi continuano a colpire sui civili», la... LA STORIA «La mia città sotto i bombardamenti»: il... LA STORIA Ucraina, Sofia la 13enne ferita a Kiev è in salvo a Roma:... TECNOLOGIA Cosmonauti arrivano sull'Iss, accolti con abbracci e sorrisi...

Guerra in Ucraina, Dottori: «Generali uccisi e confusione, Mosca ha perso l'iniziativa. E Zelensky teme il nucleare»

Ucraina, media: «I russi si sparano alle gambe con proiettili ucraini per tornare a casa»

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina ha deciso che non poteva più rimanere a casa e si è presentato alla 128^ brigata per combattere contro i russi. «Non ho dormito per due giorni quando ho visto cosa stava succedendo – racconta - Non potevo stare a casa, dovevo fare le valigie e andare dall'esercito. Confesso ora di aver mentito al comando dicendo che ho una sola protesi. Ero nell'esercito tempo fa, so sparare e guidare bene macchina. Chi non vede le protesi non ha idea che io non abbia le gambe. Eccomi col grado di sergente e col ruolo di autista, faccio servizio nella compagnia antincendio. Anche mio padre è arrivato illegalmente in prima linea durante la seconda guerra mondiale. Aveva 15 anni ma ha detto di averne 18 ed è andato in guerra. Mia moglie e mia figlia di 11 anni mi aspettano a casa. Sono preoccupate ma sono orgogliose che io difenda il Paese».