Ucraina, il sistema di difesa russo S-400 si scopre fragile: quali sono i punti deboli che Kiev può sfruttare

Per gli esperti si tratta di un sistema di difesa formidabile, ma i risultati sul campo dimostrano che è vulnerabile anche ad alcuni vecchi missili occidentali. Tre giorni fa le forze militari ucraine hanno colpito nella notte, con un attacco missilistico, i sistemi di difesa aerea della Russia S-400 in Crimea, vicino a Dzhankoi. L’S-400 russo è considerato uno dei sistemi di difesa aerea più avanzati al mondo, ma durante l’invasione russa dell’Ucraina diverse unità sono state distrutte, anche con l’utilizzo di vecchie armi occidentali che dovrebbe essere in grado di gestire. Per gli analisti ciò dimostra che non è infallibile e che le possibilità di neutralizzarlo sono concrete: «Il sistema è chiaramente molto efficace - affermano - ma presenta alcuni punti deboli che l’Ucraina è stata in grado di sfruttare».

Attacchi

Il capo di Rosoboronexport, la compagnia militare statale russa che supervisiona la maggior parte delle esportazioni militari russe, a febbraio lo ha definito il «miglior sistema di difesa aerea a lungo raggio al mondo».

Sistema avanzato

L’S-400, prodotto da Almaz-Antey, è stato sviluppato in risposta alla Strategic Defense Initiative (Sdi) del presidente Ronald Reagan, nota Star Wars. Il programma S-400 è in fase di sviluppo dagli anni Ottanta e, come scrive Insider Over in un approfondimento, apparentemente ha subito una notevole evoluzione nel tempo, interrompendo il tradizionale pareggio tra i sistemi di difesa russi e occidentali. «Fino a poco tempo fa, ogni sistema russo aveva una controparte occidentale diretta e unica, e viceversa: ebbene, l’S-400 comprende tre missili completamente indipendenti, solo due dei quali sono veramente nuovi e il più ampiamente pubblicizzato dei nuovi missili potrebbe non vedere mai schieramenti operativi», asserisce Insider Over. L’S-400 è stato sviluppato come aggiornamento della serie S-300 dei sistemi missilistici terra-aria. Il sistema è entrato in servizio nell’aprile 2007 e il primo S-400 è stato schierato in combattimento nell’agosto 2007. La Russia ha istituito quattro reggimenti S-400 a difesa dello spazio aereo nazionale nella regione di Mosca, a Kaliningrad e nel distretto militare orientale. L’S-400 si presenta come il più avanzato sistema missilistico di difesa aerea prodotto in serie al mondo, può abbattere bersagli che si muovono a una velocità quasi doppia rispetto ai sistemi americani. Può impegnarsi con il doppio degli obiettivi: individua un bersaglio a una distanza di 600 chilometri e può distruggere a una distanza di 400 chilometri. È in grado di localizzare un aereo a 180 chilometri e un missile nemico a 100 chilometri, di abbattere bersagli che volano a partire da 10 metri fino a 30 chilometri, mentre Patriot PAC-3 distrugge il bersaglio più basso a un’altezza di 50 metri. Al di là delle motivazioni tecniche, spiga Insider Over, la ragione del successo del sistema di difesa russo risiede nel suo prezzo relativamente basso: si stimano circa 500 milioni di dollari a fronte di un range di 1/3 milioni di dollari per l’equivalente americano, più costoso per le spese collaterali di manutenzione. Ma ora anche lo scudo fornito dall’S-400 mostra la sua fragilità.