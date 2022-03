Ucraina, torna libero Fedorov il sindaco di Melitopol rapito dai russi

Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov è libero. Era stato rapito dai russi che hanno occupato la città ucraina di 150mila abitanti situata nel distretto Zaporizhzhia: le immagini del sequestro riprese da una telecamera a circuito chiuso hanno fatto il giro del mondo. Si vedeva Fedorov portato via con una busta di plastica chiusa intorno al collo. Ora le autorità ucraine riferiscono che il sindaco Fedorov è stato rilasciato ed è al sicuro.

«Amici abbiamo buone notizie - ha annunciato in un video Kyrylo Tymoshenko, dirigente dell'ufficio presidenziale di Kiev - è appena finita l'operazione speciale della liberazione del sindaco di Melitopol, Ivan è al sicuro. Insieme al presidente e al capo dell'ufficio abbiamo appena parlato con lui. Voglio solo dire - ha concluso - che noi non abbandoniamo i nostri».

Questo era il video con le prime dichiarazioni alla popolazione rilasciate da Galina Danilichenko, la prima cittadina insediata dai russi al posto di Fedorov. La nuova sindaca disposta a collaborare con i russi aveva detto che bisognava adattarsi alla «nuova realtà, il più rapidamente possibile, per vivere in un modo nuovo» e che sarebbero stete «prese tutte le misure necessarie per riportare la città alla normalità». Poi aveva detto che sul territorio sarebbe comincata la trasmissione della tv russa.

