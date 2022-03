Ucraina, sciacalli legati ai pali della luce: i cittadini in guerra si fanno giustizia da soli contro i saccheggiatori

In Ucraina gli sciacalli sorpresi a saccheggiare i negozi durante la guerra vengono legati ai pali della luce e messi alla gogna pubblica. Tantissime le testimonianze arrivate dalle città colpite dai bombardamenti. Mentre le persone scappano nei rifugi per ripararsi dalle bombe lanciate dai russi, entrano in azione i saccheggiatori. Furti nelle case, nei negozi, nei supermercati. Ma chi viene sorpreso a rubare, viene legato dai vigilantes con il nastro adesivo rinforzato, in mezzo alla strada e in qualche caso anche picchiato o frustato. E le foto, con i volti in bella vista, fanno il giro dei social.

La punizione dei vigilantes per i ladri

Una testimonianza delle punizioni arrivano da Mykolayiv, città nel sud dell'Ucraina. Il saccheggiatore è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare un negozio, fanno sapere i media locali. A quel punto sono intervenuti i cittadini, che l'hanno legato con i pantaloni abbassati al palo della luce. Dopo qualche minuti è accorsa la polizia, che l'ha liberato.

Lo stesso episodio è avvenuto a Berdiansk, città situata tra Mariupol e Melitopol. Anche in questo caso i cittadini hanno punito il ladro in autonomia, senza aspettare l'intervento delle forze dell'ordine. Il problema dello sciacallaggio si sta ripercuotendo su tutto il Paese, mentre i militari e i cittadini sono ostaggi della guerra.

Russi rubano nei supermercati

Il cibo è uno dei problemi più urgenti durante la guerra. Per i cittadini, ma pure per l'esercito dei russi. Più volte i militari di Putin sono stati immortalati a saccheggiare supermercati, già con le scorte ridotte all'osso. Un'ulteriore problema per i civili, che stanno razionando il cibo per resistere durante l'invasione.