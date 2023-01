Ucraina, la Russia schiera i nuovi tank T-14 Armata. L'intelligence britannica: un errore

Si chiama T-14 Armata, è il primo carro armato sviluppato in Russia dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica dalla compagnia Uralvagonzavod; rappresenta - potenzialmente - uno dei fiori all'occhiello dell'industria militare di Mosca. Il Cremlino ha deciso di schierare alcuni tank di questo tipo in Ucraina, ma secondo un'analisi dell'intelligence britannica potrebbe essere un errore sia perché ci sono ancora incognite sulla qualità costruttiva di questi mezzi sia perché la produzione è ancora scarsa. Utilizzarli potrebbe avere solo un valore propagandistico.

Presentato per la prima volta nel 2015, il T-14 è equipaggiato con un cannone principale, con una mitragliatrice remotizzata e con una mitragliatrice coassiale. La torretta è automatizzata e questo consente all'equipaggio di tre militari di restare protetto all'interno in una cellula di sicurezza. Secondo l'analisi del Ministero della Difesa britannica difficilmente però schierare questi moderni carri armati potrà avere un effetto significativo sul conflitto. Premessa: «Immagini di fine dicembre 2022 mostravano i T-14 in un'area di addestramento nel sud della Russia: il sito è stato associato all'attività di pre-schieramento per l'operazione in Ucraina. Precedentemente, i media russi filogovernativi hanno sostenuto che i T-14 erano in fase di preparazione in vista del loro dispiegamento. Tuttavia, non è chiaro se la Russia abbia già trasferito i mezzi in Ucraina».

Il report dell'intelligence Gb

Il report dell'intelligence britannica aggiunge però: «Appare probabile che qualsiasi schieramento di T-14 sia una decisione ad alto rischio per la Russia. In undici anni di sviluppo il programma è stato perseguitato da ritardi, riduzione delle dimensioni della flotta inizialmente pianificata e segnalazioni di problemi di produzione. La Russia dovrebbe poi adattare la catena logistica alla gestione dei T-14, più grande e più pesante di altri carri armati russi. Se la Russia schiererà il T-14 sarà principalmente a scopo di propaganda. La produzione è probabilmente nell'ordine delle decine ed è improbabile che i comandanti si fidino del veicolo in combattimento».