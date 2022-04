Ucraina diretta, Zelensky: «Russia ha rifiutato la tregua per la Pasqua ortodossa». Biden: «L'Occidente non si dividerà»

Ucraina, a 58 giorni dall'aggressione russa sono ancora le sorti di Mariupol a essere al centro dell'attenzione. Per ora nessun attacco diretto all’acciaieria Azovstal. Vladimir Putin dichiara tuttavia che la città di Mariupol è ormai in mani russe, ma l’impianto dove si trovano asserragliati almeno duemila uomini va solo accerchiato e, al momento, non colpito. Deve essere circondato al punto tale che «neanche una mosca possa passare», tuona lo zar. E questo perché con il territorio intorno all’acciaieria “cristallizzato”, il Cremlino può dichiarare una rapida vittoria sul resto della città e liberare militari e armi da impiegare nelle campagne che sta lanciando altrove, nel Donbass e nelle città del sud-est del Paese. La presa della città è stata annunciata da Mosca nella mattinata di ieri e, come sta accadendo per qualsiasi cosa in questa guerra, sono arrivate repliche e smentite. «Non possono prendere fisicamente Azvostal - ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych - e questo lo hanno capito chiaramente. Hanno subito enormi perdite in quella zona. La nostra resistenza continua a tenere duro». Stessa reazione dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e anche dal presidente Usa Joe Biden, che non hanno confermato la conquista di Mariupol da parte dei russi. «È solo uno show», ha dichiarato Biden.

La diretta

Ore 7.28 La ricostruzione dell'Ucraina costerà 600 miliardi di dollari

La ricostruzione dell' Ucraina costerà almeno 600 miliardi di dollari. Lo afferma il premier ucraino Denys Shmyhal nel corso di un incontro a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale.

Ore 6.45 - Biden: «Putin è davvero un macellaio»

«Vladimir Putin non ha solo invaso l' Ucraina, ma ha fatto molto di più, è un macellaio, è veramente un macellaio». Così Joe Biden, in un discorso la notte scorsa in Oregon, è tornato ad accusare di brutalità il presidente russo. «Sono stato in Ucraina molte volte - ha aggiunto - non voglio essere moralista, ma è vero quello che sta facendo è un peccato». Il presidente americano ha poi ribadito che «la cosa più importante è mantenere la Nato e l'Europa unite, perché vi posso garantire che Putin credeva e sperava che la Nato si dividesse e non facessimo sacrifici per affrontare quello che sta facendo in Europa orientale». Infine ha avvisato che «ci vorrà tempo e sforzo», ripetendo che «non invierò un singolo soldato americano in Ucraina per iniziare la Terza Guerra Mondiale». «Ma darà ai ogni militare ucraino la capacità di difendersi», ha concluso tra gli applausi.

Ore 5.31 - Usa: il generale in congedo Terry Wolff coordinerà gli aiuti militari all’Ucraina



Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di affidare al tenente generale in congedo Terry Wolff il coordinamento degli aiuti militari all’Ucraina. Lo ha annunciato tramite una nota il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca: «Il Consiglio ha recentemente convocato Terry Wolff perché aiuti coordinare l’assistenza alla sicurezza che gli Stati Uniti e i loro partner stanno fornendo all’Ucraina, e di cui quest’ultima si sta servendo per difendere quotidianamente il suo Paese».

Ore 5.19 - Biden: Putin pensava che avrebbe distrutto la Nato, ma ha sbagliato

«Quando è stato eletto, Putin pensava che avrebbe distrutto agevolmente la Nato e invece ha ottenuto proprio ciò che non voleva» e cioè che la Finlandia e la Svezia si uniranno all’Alleanza Atlantica. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, parlando ad un evento in Oregon.

Killer russi per Zelensky: «Kadyrov era incaricato da Putin». E i potenti d’Europa vanno a fargli da scudo

Ore 5.12 - Biden: Xi Jinping non ha un briciolo di democrazia

Il presidente americano Joe Biden ha attaccato il leader cinese Xi Jinping accusandolo di «non avere un briciolo di democrazia in sé». Parlando ad un evento in Oregon, Biden ha detto: «Credo che dal 2020 in poi sia stata una battaglia tra democrazia e autocrazia». E poi ha aggiunto: «Xi non ha un un solo osso democratico nel suo corpo».

Ore 5.10 - La Russia ha occupato altri 42 insediamenti nell’oblast di Donetsk

Lo ha riferito Olena Symonenko, assistente del capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky. Attualmente 3.500 insediamenti ucraini sono sotto l’occupazione russa.

Ore 5.05 - Dalla Banca Mondiale 96 milioni di dollari all’Ucraina

La Banca Mondiale fornirà all’Ucraina quasi 96 milioni di dollari come contributo per la ripresa economica, secondo quanto riferisce il sito the Kyiv Independent. Lo ha annunciato il primo ministro Denys Shmyhal sul suo account Telegram.

Ore 3.20 - Kiev: registrati 7600 crimini di guerra della Russia

Il procuratore generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova, ha dichiarato che esperti dalla Slovacchia - tra cui polizia, esperti giudiziari e medici - sono arrivati a Kiev giovedì per aiutare le autorità locali nelle indagini sui crimini di guerra. Più di 7.600 atti commessi dalla Russia sono stati registrati. «Il nostro obiettivo è assolutamente trasparente - un'indagine approfondita di ogni crimine di guerra della Federazione Russa per il bene di portare i colpevoli alla giustizia», ha detto.

Ore 2.05 - Israele invierà elmetti e giubbotti antiproiettile per i soccorritori ucraini

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha annunciato la consegna di giubbotti antiproiettile ed elmetti all'Ucraina come attrezzature per la sicurezza del personale impegnato in operazioni di soccorso. Lo riferisce l'agenzia Reuters. La decisione segna un cambiamento nella posizione di Israele che finora non aveva inviato attrezzatura di questo tipo a Kiev.

Ore 1.55 - Biden: Putin sbaglia se pensa che l'Occidente si dividerà

«Mentre la Russia continua a commettere atti brutali contro l'Ucraina, Putin punta su una nostra perdita di interesse. Scommette che l'Occidente si dividerà. Ancora una volta, gli dimostreremo che si sbagliava». Lo scrive su Twitter il presidente americano, Joe Biden.

Ore 1.53 - Usa: collaboriamo con la procuratrice di Kiev nell'indagine sui crimini di guerra

Gli Stati Uniti sono in contatto con la procuratrice generale ucraina, Irina Venediktova, e stanno collaborando alle indagini sui crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Giustizia americano, Merrick Garland.

Ore 1.44 «Sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua (ortodossa, ndr)». Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un nuovo video rivolto al suo popolo. «Questo dimostra quanto i leader di questo Stato - sottolinea - tengano in considerazione la fede cristiana e una delle feste più importanti e gioiose. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte».

Ore 1.31 - Johnson: in Gran Bretagna addestriamo soldati ucraini all’uso dei nuovi tank

Soldati ucraini si stanno addestrando nel Regno Unito per usare i 120 veicoli corazzati britannici che gli verranno forniti nella guerra contro la Russia: lo ha rivelato il primo ministro Boris Johnson, come riferisce il quotidiano britannico The Guardian.

Ore 1.23 - Biden: la battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini

«La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà ottenuta dal popolo ucraino con un’assistenza senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei nostri alleati». Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Joe Biden, sottolineando che «lo sforzo continuo e coordinato della comunità internazionale, guidato e facilitato dagli Stati Uniti, è una ragione significativa per la quale l’Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese».

Ore 0.37 - Usa: nessun progresso militare significativo della Russia nel Donbass

«Le forze della Russia non hanno compiuto alcun progresso significativo nel Donbass». È la valutazione del Pentagono sull’offensiva di Mosca nell’est dell’Ucraina. «Hanno compiuto diversi attacchi nel nord della regione, sotto la città di Izium, ma senza guadagnare terreno», ha spiegato alla Cnn il portavoce della Difesa americana, John Kirby.

Ore 0.26 - Organizzazione degli Stati americani sospende lo status della Russia

Il Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha approvato a Washington la sospensione dello statuto di osservatore permanente della Russia attraverso una risoluzione in cui si manifesta «allarme», «shock» e «preoccupazione» per il crescente numero di morti e sfollati, per «le informazioni di terribili atrocità commesse dalle forze armate russe» e per «la violazione da parte della Russia del diritto internazionale». La risoluzione sostiene che il provvedimento resterà in vigore fino a quando «il governo russo non cesserà le sue ostilità, non ritirerà tutte le sue forze ed i mezzi militari dall’Ucraina» e «non riprenda il cammino del dialogo e della diplomazia». Secondo i media locali, otto nazioni si sono astenute dal voto: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, Messico, San Cristobal e Nieves e San Vicente e Granadine, mentre il Nicaragua era assente al momento della votazione.

Ore 0.23 -Il 26 aprile summit degli alleati Usa in Germania

Il 26 aprile il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ospiterà un summit con gli alleati sulla situazione in Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Lo rende noto il portavoce del Pentagono.

La giornata

«Sono certo che gli occupanti non si fermeranno fino alla completa distruzione di chi si trova all’interno di Azovstal - ha scritto su Telegram il consigliere del sindaco, Petro Andryushchenko -. Solo un intervento esterno e garanzie di sicurezza da parte dei nostri partner stranieri potranno salvare la situazione». «Ci sono attacchi aerei, bombardamenti continui - ha confermato anche il vice sindaco di Mariupol, Sergei Orlov - Ma non è ancora caduta».

C’è di vero che già da qualche giorno nella città sono comparse le bandiere della repubblica separatista di Donetsk. E che molte delle forze speciali di Mosca stanno lasciando il territorio per dirigersi verso il Donbass, dove si prevede una battaglia ancora più violenta.



IL COLLOQUIO

Ed è per questo che, ieri, Putin ha deciso di mostrare in televisione il colloquio con il ministro della Difesa russa Sergey Shoigu, nel quale il generale lo informa ufficialmente della conquista della città. E da qui la comunicazione del presidente di annunciare il blocco dell’operazione contro Azovstal, ma anche di non consentire in quella zona alcun movimento. Il Cremlino ha nuovamente offerto la resa a chi è ancora asserragliato nell’impianto. «Se usciranno avranno salva la vita», hanno ripetuto. Gli altri, è il piano di Mosca, verranno soffocati lentamente, finché non resteranno senza rifornimenti e saranno costretti a deporre le armi.



GLI INTERESSI

La situazione pare restare immobile. È ormai chiaro che intorno ad Azovstal si muovono delicati equilibri. Interessi particolari che vanno ben oltre l’importanza della struttura industriale. Troppe vite andrebbero perse, da una parte e dall’altra. E Putin non vuole rivestire il ruolo del “criminale di guerra” che Biden continua a ritagliarli addosso. «Non c’è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra», ha detto in versione comandante in capo, occhi negli occhi con il ministro.

Nel colloquio tra lo zar e Shoigu, il generale ha riferito che nell’impianto «sono ancora nascosti i restanti militanti nazionalisti e mercenari stranieri». Ha anche sottolineato che Kiev ha fortificato in modo significativo Mariupol, mandando circa 8.100 soldati, militanti di battaglioni nazionalisti e mercenari stranieri. Di questi - secondo il report del ministro al presidente - oltre 4.000 combattenti ucraini sono stati uccisi e altri 1.500 si sono arresi alla Russia. Nessun accenno al numero delle vittime russe.



Nel messaggio di propaganda russo sono stati citati anche i corridoi umanitari che, secondo Shoigu, sono stati aperti ogni giorno, con 142.700 persone evacuate. Cifre che sono nettamente in contrasto con tutte le immagini e i video che arrivano da quelle zone. Dei 90 autobus che avrebbero dovuto lasciare la città ne sono partiti pochissimi. Sono arrivati a Zaporizhzhia, ma per molti non sarà un allontanamento definitivo. «Noi torneremo nelle nostre case - hanno dichiarato - Mariupol non diventerà mai russa».



Per Mosca ci vorranno ancora dai tre ai quattro giorni prima di prendere il possesso anche dell’acciaieria. «In questo caso - ha dichiarato lo stesso Putin nel video diffuso dalle tv russe - bisogna pensare a salvare la vita e la salute dei nostri soldati e ufficiali». E infatti espugnare Azovstal potrebbe voler dire trovarsi davanti mine e trappole predisposte da chi, da settimane, si è asserragliato all’interno. L’impianto e la sua rete di tunnel sotterranei stanno fungendo da rifugio e resistenza finale per migliaia di combattenti ucraini, inclusi molti del Battaglione Azov, una delle unità militari più abili e controverse dell’Ucraina. Inoltre, ben 1.000 civili si nasconderebbero nella rete sotterranea, se è vero quanto ha riferito su Telegram il consiglio comunale di Mariupol. «Sotto la città, c’è praticamente un’altra città», ha spiegato Yan Gagin, un consigliere del gruppo separatista filo-Mosca della Repubblica popolare di Donetsk. Gagin ha ammesso che il sito è stato progettato per resistere a bombardamenti e blocchi e che ha un sistema di comunicazione integrato che favorisce fortemente i difensori, anche se sono di gran lunga in inferiorità numerica. Intanto le autorità locali ucraine denunciano una vera e propria strage: «Fino a 9 mila morti in una fossa comune a Manhush», località a 20 km da Mariupol.