Ucraina, diretta. Kiev sotto attacco. L'esercito russo: «Via dalle case i cittadini della capitale che abitano vicino ai ripetitori»

Ucraina sotto pesante attacco russo. Le truppe di Mosca si avvicinano alla capitale Kiev con un convoglio di blindati lungo oltre 60 km e stanno continuando a bombardare le città ucraine: colpite in modo pesante Kharkiv e Mariupol. Gli attacchi aerei, denuncia l'Ucraina, sono via via sempre più intensi, con l'esercito russo che invita tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. Il sindaco di Kiev parla di attacco «non-stop» da parte delle truppe di Mosca, mentre il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze militari di Putin hanno totalmente bloccato l'accesso di quelle ucraine al Mare di Azov, ad est della Crimea, sul quale si affaccia tra l'altro Mariupol. L'aviazione russa ha compiuto un altro attacco su Kharkiv. Il raid ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Novobavarskyi Avenue, che è stato parzialmente distrutto, provocando almeno 7 vittime. Altre 24 persone sono rimaste ferite, di cui 11 sono ricoverate in ospedale, compreso un bambino. Lo riferiscono i servizi d'emergenza locali, citati da media ucraini.

Il Presidente ucraino Zelensky con un nuovo video messaggio accusa la Russia di «crimini di guerra» per il bombardamento con dei missili sulla piazza centrale di Kharkiv. «Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Così, la Russia è diventata uno Stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà».

Tass: « Domani il secondo round di colloqui Kiev-Mosca »

Il secondo round di colloqui russo-ucraini si terrà domani, 2 marzo. Lo riferisce la Tass che cita i media ucraini.

Zelensky al Parlamento europeo: «Tragedia immane, Russia è Stato terrorista»

«Non so come accogliere queste parole se non con gratitudine. Tutavia non posso dire buongiorno buon pomeriggio o buonasera, perchè ogni giorno per alcune persone questa non puo essere una buona giornata un buon pomeriggio per alcuni questo è l'ultimo giorno che vivranno. Parlo dei cittadini dell'ucraina che stanno pagando il prezzo più alto di tutto questo. Stanno difendendo la libertà e sono molto contento di quello che ho visto sentito che mi è arrivato dal Parlamento europeo sono contento di questa atmosfera di vicinanza e unita sono lieto che tutti i paesi euorpei sono uniti non sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare stimo vivendo una tragedia immane un prezzo alto, migliaia di persone sono state uccise. due rivoluzioni una guerra siamo al 5 giorno dopo l'invasione ampia su tutta la scala da parte della russia non ho piu il tempo di leggere i giornali e non posso leggerli perchè non ci sono più nel mio paese. devo occuparmi della vita e della morte delle persone purtrppo. credo che oggi stiamo dando la vita per difendere i diritti ei valri la libertà per essere uguali come vi considerate uguali voi stiamo sacrificando le persone migliori di questo paese i piùforti gli ucraini sono incredibili. amiamo dire che possiamo vincere e sconfiggere chiunque e credo che se ne stia parlado sono contento che riusciate a vedere quello che ta succedendo il vostro sostegno è enenuto c'è un espresione in ucraino di volersi unire all'europa da parte dell'ucraina. quello che vorrei sentire da voi. accogliate la richiesta di far parte dell'europa. ci sono ancora bombardamenti giornata dura per noi due missili kruise hanno colpito karkiff più vicina al confine con la russia ci sono sempre stati molti russi in quella regione, ci sono le sedi di oltre 20 università è la città con il piu alto numero di università, la gioventu da quelle parti è dappertutto c'erno piazze tra le più grandi del nostro paese la più grand piazza d'europa piazza della libertà il nome lo prende proprio dalla libertà e questa piazza è stata colpita da due missili questo è il prezzo che dobbiamo pagare ma stiamo combattento continuiamo a farlo per difendere la nostra terra e la nostra libertà tutte le città del nostro paese sono bloccte nessuno puo entrare e intervenire. Gli ucraini sono in piazza oggi, a prescindere da quale sia il nome dell apiazza tutte dovrebbero chiamarsi Piazza della Libertà. non ci piegheranno siamo forti, siamo ucraini, vogliamo veder crescere in ostri figli, volgiamo che sopravvivano, ieri 16 bambini sono stati uccisi. ancora una volta putin dirà che volevano colpire un obiettivo militare, che era un operazione chirurgica. forse l'obiettivo non è militare, perchè lanciare missili cruise, non solo i bambini hanno perso la vita. il nostro popolo è motivato continuiamo a lottare, per difendere la nostra vita. stiamo lottando per sopravvivere è la situazione più forte per noi affrontando questa situazione . stiamo dimostrando a tutti che siamo europei, l'unione europea può esser più forte con noi ma senza di voi saremo più soli. abbiamo dimostrato quale è la nostra forza. siamo anche oi europei dimostrateci che siete con noi, che non ci lascerete soli che voi davvero siete europei. e che la vita vincerà contro la morte. e la vita vincerà sulle tenebre.

Metsola: «Per l'Ue è il momento del "Whatever it Takes"»

«La risposta europea» all'invasione russa dell'Ucraina «è stata mostrata negli ultimi dolorosi giorni. Questo deve essere il nostro momento Whatever it Takes». Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla plenaria straordinaria dell'Eurocamera convocata per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina e citando la frase dell'allora presidente della Bce Mario Draghi durante la crisi dell'Euro. «Gli Stati confinanti hanno accettato centinaia di migliaia di ucraini in fuga, gli europei hanno ospitato gli ucraini nelle loro case, Abbiamo implementato una serie di sanzioni massicce senza precedenti», ha proseguito Metsola, ricordando l'impegno dell'Ue a fornire armi e ad escludere la Russia dal sistema Swift. «L'Europa - ha concluso - è pronta ad andare ancora oltre».

Michel: «Da Mosca terrorismo geopolitico, ponga fine a guerra»

La Russia sta mettendo in atto «un terrorismo geopolitico con una guerra ingiusta e non provocata. Torni al tavolo negoziale e ponga fine alla guerra». Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel parlando alla plenaria del Parlamento Ue.

Von der Leyen: «Per l'Ue è il momento della verità»

«Per l'Europa questo è il momento della verità», ha detto Ursula von der Leyen intervenendo al Pe. «Quello in corso è uno scontro tra lo stato di diritto e lo stato delle armi, tra democrazie e autocrazie, tra un ordine basato su regole e un mondo di nuda aggressione».

Truppe bielorusse attraversano il confine con l'Ucraina

Le truppe bielorusse avrebbero attraversato il confine con l' Ucraina per unirsi all'invasione russa. Lo riferiscono Politico e il Daily Beast citando una dichiarazione del Parlamento ucraino. «Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv, nell' Ucraina settentrionale», si legge nella breve dichiarazione. Non ci sono al momento altre conferme.

In un tweet, il Parlamento ucraino ha confermato le prime informazioni sulle unità di Minks presenti sul territorio ucraino. «Le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. L'informazione è stata confermata da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze di Difesa del territorio settentrionale. Più tardi altre informazioni», si legge nel tweet. La regione di Chernihiv si trova nel nord dell' Ucraina e si estende dal confine con la Bielorussia a Kiev. La Bielorussia, scrive il Daily Beast, è già stata utilizzata come base dalle forze russe, ma, se la notizia del Parlamento ucraino fosse confermata, significherebbe che la nazione è diventata il terzo partecipante diretto alla guerra.

Zelensky interviene alla Plenaria del Parlamento europeo

Il presidente ucraino Zelensky partecipa in video conferenza alla seduta plenaria straordinaria del Parlamento europeo che comincerà tra poco. L'Europarlamento dovrebbe votare una risoluzione nella quale prende posizione a favore del riconoscimento all' Ucraina dello status di Paese candidato all'adesione alla Ue e della sua integrazione nel mercato unico dell'Unione in virtù dell'accordo di associazione. La risoluzione sarà votata nel pomeriggio ed è stata presentata da Ppe, S&D, Renew Europe, Verdi, Ecr, Sinistra Gue/Ngl. Resta fuori Identità e Democrazia.

Ucraina, la crisi in diretta

Ore 15.43 - Un'esplosione è stata avvertita a Kiev. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent. Le sirene d'allarme per il raid aereo sono suonate un minuto dopo, ricordando ai cittadini di dirigersi al rifugio più vicino, scrive il quotidiano.

Ore 15.15 - Primo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Un convoglio militare di Mosca è giunto a Krasnopillya, nell'oblast di Sumy nel nord-est ucraino, vicino al confine, dove un ufficiale russo è stato liberato in cambio di cinque soldati di Kiev. Lo riferisce su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare regionale ucraina, Dmytro Zhyvytskyi, citato dal Kiev Independent.

Ore 15.12 - La proposta della Commissione Ue è, in queste ore, sul tavolo del Coreper, che riunisce gli ambasciatori dei 27 Paesi membri. L'obiettivo è chiudere l'intesa entro oggi. È quanto apprende l'ANSA da fonti europee. Nella lista che prevede l'esclusione delle banche russe dal sistema di pagamenti internazionali ci sarebbe la Vtb Bank uno dei maggiori istituti russi, con filiali in tutto il mondo. Esclusa dall'elenco, invece, la Gazprombank, principale vettore con cui viene pagato il gas russo.

Ore 15.11 - «I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali alle Forze Armate Ucraine saranno ritenuti responsabili di qualsiasi conseguenza di tali azioni nel contesto dell'operazione militare speciale in corso. Non possono non capire il grado di pericolo delle conseguenze». Lo scrive in una nota l'ambasciatore russo a Roma Sergey Razov. «L'Ue si è definitivamente schierata con il regime di Kiev, che ha scatenato una politica di genocidio contro parte della sua stessa popolazione», aggiunge Razov.

Ore 15.08 - L'aviazione russa ha compiuto un altro attacco su Kharkiv. Il raid ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Novobavarskyi Avenue, che è stato parzialmente distrutto, provocando almeno 7 vittime. Altre 24 persone sono rimaste ferite, di cui 11 sono ricoverate in ospedale, compreso un bambino. Lo riferiscono i servizi d'emergenza locali, citati da media ucraini.

Ore 15.04 - La Cina «deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili». Così il ministro degli Esteri Wang Yi nella telefonata avuta su richiesta di Kiev con la controparte Dmytro Kuleba. La posizione di base della Cina «è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all'attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica».

Ore 14.37 - Le forze armate russe hanno annunciato che bombarderanno a Kiev le sedi dei servizi di sicurezza e del centro operativo per la guerra psicologica e mediatica. Lo riferisce la Tass.

Ore 14.32 - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e la controparte ucraina Dmytro Kuleba hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riferisce la Cctv.

Ore 14.24 - In ragione del deterioramento della situazione di sicurezza a Kiev e della conseguente impossibilità di garantire una piena funzionalità, è in corso il trasferimento a Leopoli dell'Ambasciata d'Italia a Kiev per continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi, che erano presenti a Kiev. Lo fa sapere la Farnesina.

Ore 14.14 - L'esercito russo ha invitato tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. Lo riferisce la Tass.

Ore 13.58 - Il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze di Mosca hanno totalmente bloccato l'accesso di quelle ucraine al Mare di Azov, ad est della Crimea, sul quale si affaccia tra l'altro Mariupol.

Ore 11.52 - «Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio.

Ore 11.42 - Non ci sono piani per colloqui diretti tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Peskov, secondo quanto riferisce la Tass.

Ore 11.35 - La Russia continuerà la sua offensiva in Ucraina fino al raggiungimento dei suoi obiettivi, ha annunciato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, accusando ancora una volta l'esercito ucraino di usare i civili come «scudi umani». «Le forze armate della Federazione Russa continueranno l'operazione militare speciale fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati», ha affermato, secondo quanto riporta la tv russa. Il ministro ha invocato la «smilitarizzazione» e la «denazificazione» dell'Ucraina, affermando che l'esercito russo «non occupa l'Ucraina» e che l'Occidente «cerca di usare il popolo ucraino» contro Mosca.

Ore 11.34 - In queste ore «per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della Nato e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della Nato. Noi siamo un'Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask, in Polonia. «La guerra di Putin ha effetti su tutti e gli Alleati della Nato sono uniti», ha aggiunto.

Ore 11.14 - «Truppe bielorusse sono entrate in Ucraina». Lo scrive su Twitter Kyiv Independent, precisando che «secondo il Parlamento, truppe bielorusse sono entrate nell'Oblast ucraino di Chernihiv per assistere la Russia nella sua guerra all'Ucraina».

#UPDATE More than 660,000 refugees have fled the conflict in #Ukraine to seek shelter in neighbouring countries, the UN Refugee Agency says pic.twitter.com/eHIbl9tOMY — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022

Ore 10.55 - L'arsenale della guerra Ucraina - Russia apre squarci inquietanti. Un video postato su Twitter dal corrispondente della Cnn Frederik Pleitgen testimonia il viaggio verso il confine ucraino di camion militari russi che trasportano Tos-1, sistemi montati su telai di carri armati T-72 in grado di lanciare missili equipaggiati con testate incendiarie e termobariche che allo scoppio creano una fortissima onda di pressione che dilania gli organi interni di chi è nelle vicinanze. Preoccupa anche la messa in allerta del sistema di difesa russo. Secondo quanto rileva Rsi, Radiotelevisione svizzera, Mosca dispone infatti di missili di tutte le gamme tra i quali gli intercontinentali Sarmat (che per la Nato sono gli Ss-X-30 Satan 2) che hanno una portata di 18.000 chilometri. Progettati per eludere le difese missilistiche avversarie grazie ad una fase di salita più breve, i Satan 2 sono pensati per trasportare fino a 15 testate nucleari o 24 dispositivi d'inganno. Con un raggio d'azione di circa 18.000 km, il Sarmat, missile bistadio a propellente liquido del peso di oltre 200 tonnellate al lancio e con un carico utile di 10, è in grado di colpire qualsiasi punto del globo eludendo le difese (specie quelle Usa oggi in servizio), semplicemente ricorrendo ad una traiettoria che passi al di sopra del polo sud terrestre, zona non coperta da alcun apparato radar di «early warning» o sistema missilistico difensivo.

Ore 9.55 - La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di combattimento in Ucraina. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass citando l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha detto che la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non gli era stata lasciata altra scelta. Minsk, ha aggiunto il leader bielorusso, è pronta a negoziare con chiunque al momento nell'interesse della pace nella regione.

Ore 9.50 - «Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c'è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela». Lo scrive la Farnesina in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri.

Ore 9.27 - «Crudeli attacchi missilistici russi sulla centrale piazza della Libertà e sui quartieri residenziali di Kharkiv. Putin non è in grado di abbattere l'Ucraina. Commette molti crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti. Il mondo può e deve fare di più. Aumentare la pressione, isolare completamente la Russia!». Lo scrive stamani su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, allegando un video dopo le notizie di un'esplosione di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv Independent come la sede del governo regionale.

Ore 9.20 - «Sia Vladimir Putin sia i comandanti militari di Mosca saranno chiamati a rispondere di qualsiasi violazione delle leggi di guerra». Lo ha sostenuto oggi il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, interpellato da Sky News Uk sulle denunce di «crimini di guerra» attribuiti alle forze russe in Ucraina. Raab ha aggiunto di temere «attacchi ancor più barbari» di fronte alla resistenza ucraina, ma ha insistito sull'impegno del governo britannico e degli alleati Nato per far sì che «a lungo andare Putin fallisca. Affamare la macchina da guerra russa con le sanzioni sta intanto dando gli effetti che volevano».

Kiev sotto le bombe, il seminterrato di un ospedale si trasforma in un reparto pediatrico

Ore 9.15 - Avvio incerto per le principali Borse europee mentre gli investitori monitorano gli sviluppi della guerra in Ucraina. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,1% a 7.467 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,21% a 6.645 punti mentre a Francoforte il Dax arretra dello 0,39% a 14.404 punti.

Ore 8.38 - L'Ucraina non ha ancora ottenuto il risultato sperato nei negoziati con la delegazione russa. A sottolinearlo è stato in un video il presidente ucraino, Volodymir Zelenski. «La Russia ha illustrato le sue posizioni, noi abbiamo avanzato contro-argomentazioni per porre fine alla guerra», ha spiegato. Dopo il rientro della delegazione a Kiev e l'analisi delle posizioni rispettive verrà deciso come procedere nel secondo round di negoziati, ha aggiunto.

Ore 8.30 - La città ucraina di Kharkiv è nuovamente sotto attacco questa mattina, riferiscono media locali. Immagini televisive, rilanciate sui social media, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso un edificio che la testata “Kyiv Independent” identifica come la sede del governo regionale. Il comando operativo ucraino conferma l'attacco. Lo riferisce la Bbc aggiungendo che secondo Kiev l'obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che con lui guida la difesa della città.

⚡️⚡️ Russian missile attack against the Kharkiv regional administration. Awful. This morning pic.twitter.com/hUmRN1JZsQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 1, 2022

Ore 8.10 - Le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto diversi aerei da combattimento russi: cinque aerei da combattimento e un elicottero sono stati abbattuti ieri durante attacchi aerei alle città di Vasylkiv e Brovary nell'area circostante Kiev, secondo quanto riferito dal quotidiano Ukrayinska Pravda e dall'aviazione ucraina. Vicino Kiev sarebbero inoltre stati abbattuti un missile cruise e un elicottero.

Ore 7.45 - Oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell'attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell'edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. Lo riporta il Guardian.

🔴 DIRECTO | Un satélite de EE UU localizó ayer a un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros avanzando hacia Kiev. Durante la noche, en la capital y en Jarkov han seguido sonando las sirenas y se ha abierto un nuevo frente en Jersón, al sur de Ucrania https://t.co/vv8JB1dhF6 pic.twitter.com/yzUoy86da3 — EL PAÍS (@el_pais) March 1, 2022

Ore 7.30 - Gli attacchi su Kharkhiv sono proseguiti in nottata: i russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche, ha denunciato il sindaco Ihor Techerov - citato dall'agenzia di stampa Ukrinform - causando problemi per i rifornimenti di acqua ed elettricità. L'agenzia di stampa Unian ha riferito della distruzione dei piani superiori di due grattacieli. Gli attacchi di ieri hanno causato la morte di almeno 11 persone e decine di feriti, oltre alla distruzione di almeno 87 edifici residenziali.

Putin: gli oligarchi, la piazza e il silenzio di Lavrov. Le ore più difficili del capo del Cremlino

Ore 6.10 - Una base militare ucraina è in fiamme vicino a Kiev dopo un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe: lo riporta il Guardian, che pubblica un video con immagini dell'incendio lungo una strada di Brovary - dove ha sede la base, a 25 km a nordest di Kiev - riprese dall'interno di un'auto. Nel video le persone a bordo dell'auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto all'attacco e commentano che il posto di blocco della base è stato centrato in pieno.

Ore 6 - Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l'uscita dei film nei cinema russi, dopo l'invasione dell'Ucraina. Mentre dunque arrivano le sanzioni da tutto il mondo contro Mosca, nelle sale del Paese non usciranno né Batman, né Red, né Morbius. Il blockbuster della Warner Bros 'Batman' sarebbe dovuto uscire venerdì nelle sale russe. «Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina - hanno fatto sapere dalla casa di produzione - WarnerMedia ha sospeso l'uscita del suo film in Russia». Nel frattempo, la Disney ha ritardato l'uscita del film d'animazione Pixar Red, spiegando che «a causa dell'invasione non provocata dall'Ucraina e della tragica crisi umanitaria, stiamo bloccando l'uscita nelle sale dei film in Russia», e aggiungendo che lavorerà con le sue organizzazioni non governative per fornire «aiuti urgenti e altra assistenza umanitaria ai rifugiati». Da parte sua, Sony ha interrotto l'uscita del suo adattamento Marvel Morbius nel Paese. «Data l'azione militare in corso in Ucraina e la conseguente incertezza e la crisi umanitaria che si sta verificando in quella regione, sospenderemo le nostre previste uscite nelle sale in Russia», ha detto un portavoce della casa di produzione alla Bbc, aggiungendo che «i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti e speriamo che questa crisi si risolva rapidamente».

Ore 5.58 - Il Regno Unito «continuerà a esercitare la massima pressione» sulla Russia: lo ha detto il premier britannico Boris Johnson prima del suo viaggio di questa mattina in Polonia ed Estonia, dove incontrerà i suoi omologhi e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo riporta la Bbc. Il presidente russo Vladimir Putin sentirà le «conseguenze» della sua invasione dell'Ucraina, ha aggiunto Johnson.

Ore 5.45 - Kiev è sotto un attacco «non-stop» da parte delle truppe russe: lo ha detto alla Cnn il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, sottolineando che la città potrebbe resistere «a lungo» alle forze di Mosca. «Abbiamo sentito le esplosioni ogni ora la notte scorsa, per tutta la notte e negli ultimi quattro giorni - ha detto l'ex pugile campione dei pesi massimi e primo cittadino di Kiev dal 2014 -. Gli abitanti sono molto nervosi, trascorrono molto tempo nei bunker», ha aggiunto. «Siamo pronti a combattere e pronti a morire per il nostro Paese, per le nostre famiglie perché è la nostra casa - ha proseguito -. E' il nostro futuro e qualcuno vuole entrare nelle nostre case e rubarci il futuro». Rivolgendosi poi al presidente russo Vladimir Putin, il sindaco ha detto che l'Ucraina non vuole il ritorno della Russia: «Vediamo il nostro futuro come un Paese europeo, moderno e democratico. Questo è tutto. Nessuna discussione. E' il nostro obiettivo. Stiamo combattendo per questo. Stiamo combattendo per il nostro Paese. Stiamo combattendo per il nostro sogno».

Ore 5.10 - Sirene di allarme risuonano questa mattina in numerose città ucraine mentre il Paese si prepara ad un'altra giornata di bombardamenti da parte delle forze russe. Secondo quanto riporta il Kiev Independent, le sirene suonano in queste ore nella città di Rivne, a ovest di Kiev, Ternopil (ovest), Vinnytsia (centro) e Volyn (nordovest).

Ore 5 - l convogli di mezzi militari della Russia alle porte di Kiev è lungo più di 64 km, secondo le nuove immagini satellitari di Maxar Technologies. Lo riferisce la Cnn. La colonna militare è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Il convoglio si estende dalla base aerea di Antonov a nord di Pribyrsk. La Casa Bianca sta monitorando da vicino il convoglio militare russo che, secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, ha raggiunto la periferia di Kiev e sembra estendersi per circa 64 km. Lo riporta la Cnn.

Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev. Obiettivo: uccidere Zelensky

Ucraina, Google Maps rimuove le informazioni sul traffico in tempo reale per ostacolare le operazioni militari della Russia

Diversi funzionari hanno detto all'emittente Usa di essere preoccupati non solo per le dimensioni del convoglio, ma anche per l'aumento della violenza, delle vittime civili e delle uccisioni indiscriminate degli ultimi giorni. La capitale ucraina rappresenta un obiettivo militare di primaria importanza per la Russia nella sua offensiva. Il convoglio «si estende dall'area intorno all'aeroporto di Antonov (a circa 25 km dal centro di Kiev) a sud fino a Prybirsk a nord, ha spiegato in una email la Maxar Technologies. L'esercito russo cerca di impadronirsi dell'aeroporto di Antonov, che è stato teatro di violenti scontri fin dall'inizio dell'invasione, poichè lo ritiene strategico per la conquista della capitale.

A Russian military convoy that has reached the outskirts of Kyiv is more than 40 miles long, satellite images show https://t.co/pVjikifATH — CNN (@CNN) March 1, 2022

Ore 4.50 - Le nuove immagini satellitari di Maxar Technologies, che documentano il convoglio di mezzi militari russi alle porte di Kiev lungo più di 60 km, mostrano anche colonne di fumo che si alzano da case in fiamme lungo il percorso: lo riporta la Cnn, che pubblica una di queste immagini. L'immagine riportata dall'emittente Usa mostra due colonne di fumo bianco provenienti da almeno due abitazioni apparentemente distrutte, a pochi metri di distanza dalla strada percorsa dal convoglio, a nordovest di Invankiv.