Ucraina, i russi avanzano verso la seconda centrale nucleare. «Non sparate, a rischio la sicurezza del mondo». Mariupol sotto assedio: «Situazione impietosa»

«Le forze russe sono a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale nucleare dell'Ucraina». Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, lasciando intendere che i russi avrebbero nel mirino un'altra centrale dopo quella di Zaporizhzhia. «Smettete di sparare. State mettendo a rischio la sicurezza del mondo». È il grido d'allarme che si è diffuso dal sistema di allerta pubblico vicino alle centrale nucleare di Zaporizhzhia quando è stata attaccata. A mostrare il filmato e far sentire le voci è la Cnn.

Nucleare, centrali nel mirino dei russi: terrore in Europa. L’obiettivo: togliere l’elettricità a 6 milioni di case

La Russia non vuole dividere l'Ucraina

Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov a Sky News Arabia assicura che «l'operazione russa non punta a dividere l'Ucraina in parti ma ad assicurare la sicurezza della Russia», afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov a Sky News Arabia. «La Russia vuole un'Ucraina «smilitarizzata e libera dall'ideologia neonazista. Vogliamo che lo status neutrale dell'Ucraina sia nella costituzione e vogliamo garanzie che le armi in grado di cambiare gli equilibri di sicurezza in Europa non possano essere dispiegate».

Dagli Usa arrivate il 70% delle armi

Secondo quanto riportato in un'articolo del Washington Post: «Gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare l’Ucraina già agli inizi di dicembre, fornendo armi e attrezzature utili per il combattimento in aree urbane». Lo riporta il Washington Post citando alcuni documenti riservati contenenti l’elenco delle consegne effettuate. «Nell’ultima settimana le consegne sono aumentate, e includono per la prima volta i missili Stinger.

Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia lanciato 500 missili durante l’invasione in Ucraina. Lo riferisce un funzionario del Pentagono. Gli Usa hanno consegnato circa il 70% delle armi previste nel pacchetto da 350 milioni di dollari approvato da Joe Biden per aiutare l’Ucraina. Lo riporta il New York Times. Le armi sono arrivate in Polonia e in Romania e poi spedite, via terra, nell’Ucraina occidentale per essere distribuite su tutto il territorio. Il capo di stato maggiore congiunto delle forze armate Usa, Mark Milley, ha ispezionato l’operazione di trasferimento delle armi nel corso di una visita a sorpresa durante la quale ha incontrato le truppe e il personale di 22 paesi che lavora per scaricare le armi per trasferirle via terra alle forze ucraine.

Mosca vuole impiegare 1000 mercenari in Ucraina

La Russia intende dispiegare fino a 1.000 mercenari in Ucraina nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Lo riporta Cnn citando fonti dell’intelligence, secondo le quali gli Stati Uniti hanno già «alcune indicazioni» che gruppi di mercenari potrebbero essere coinvolti nell’invasione russa. Le forze ucraine hanno distrutto almeno 39 aerei e 40 elicotteri russi dall’inizio dell’invasione della Russia. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media locali.

Mariupol sotto assedio, il sindaco: situazione impietosa

La città di Mariupol è sottoposta all’assedio delle forze russe. Lo afferma il sindaco Mariupol Vadim Boitchenko, definendo l’assedio «impietoso» e chiede la creazione di corridoi umanitari. In un messaggio postato su Telegram afferma: «Ora è il momento di cercare soluzioni ai problemi umanitari».

Joe Biden risale nei sondaggi con la crisi Ucraina

Secondo le rilevazioni di NPR-Maripost, il 47% degli americani promuove il presidente, ben 8 punti in più rispetto al 39% della settimana del 25 febbraio. Il 52% degli intervistati approva la gestione della crisi Ucraina da parte del presidente.

Usa valutano piano di aiuti a Zelensky in caso di esilio

L’amministrazione Biden inizia a valutare piani per uno degli scenari peggiori, ovvero la caduta di Kiev con l’esilio del governo di Volodymyr Zelesnky e l’insediamento di un regime amico a Mosca. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali il dibattito è acceso su come poter assistere, in un caso come questo, Zelensky. Due componenti della commissione di Intelligence della Camera stanno cercando consensi per una misura bipartisan che richiederebbe all’amministrazione Biden la messa a punto di una strategia per sostenere i ribelli pro-indipendenza nel caso il presidente russo Vladimir Putin conquistasse Kiev e occupasse significative aree dell’Ucraina.

Bombardieri B52 americani hanno volato al confine orientale della Nato Le attività nell’ambito di un’esercitazione con le aeronautiche tedesche e della Romania. Lo riporta Cnn citando la Us Air Force. I bombardieri americani hanno volato nello spazio aereo della Romania , non lontano dall’Ucraina, dopo essere partite dalla Raf Fairford, in Gran Bretagna.

Kiev arruola i civili proprietari di piccoli droni

L’esercito di Kiev, con un appello su Facebook, ha chiamato a raccolta i civili proprietari e piloti di piccoli droni per utilizzare i mini-velivoli nelle attività di controllo e spionaggio delle truppe russe. Lo riferisce l’agenzia Ap.

Timori di bombardamenti massicci sulle città per costringerle alla resa

L’Occidente teme che la Russia si avvii a «bombardare le città» ucraine «fino alla loro sottomissione». Lo riporta Cnn citando alcune fonti dell’intelligence occidentale, secondo le quale questo potrebbe avere un impatto significativo in termini di morti civili. «Le armi pesanti non pesano solo di più, sono pesanti anche in termini di danno che possono infliggere», osservano le fonti con Cnn.