Kiev: «Russia aumenta le attività militari». Johnson: «Ucraina invasa? Disastro mondiale»

Non è ancora chiaro se la Russia deciderà di invadere l'Ucraina, ma è certo che tra gennaio e febbraio "invaderà" gran parte dei mari del mondo per esercitazioni della flotta navale. Da Mosca hanno fatto sapere che oltre 140 navi, insieme a 60 aerei e circa 10.000 soldati, solcheranno l'Atlantico, il Pacifico, l'Artico e il Mediterraneo.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Gli Stati Uniti trasferiscono armi dal Baltico MONDO Foto INVISTA Biden: "Credo che russi entreranno in Ucraina" MONDO Armi nucleari russe vicino alle coste statunitensi? LO SCENARIO La Russia potrebbe spostare «armi nucleari vicino alle... LO SCENARIO Stati Uniti contro Russia, scoppia la guerra del gas: Washington...

La Russia "invade" i mari

Intanto le tensioni a distanza tra Putin e Biden hanno raggiunto toni decisamente preoccupanti. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che «se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell'Ucraina, ci sarà una risposta dura e unitaria dagli Stati Uniti e dai loro alleati». E ha avvertito: «Credo che i russi entreranno in Ucraina».

Speaking about the tense situation with Russia and Ukraine, US President Joe Biden says he believes Vladimir Putin isn't "certain what he's going to do" but "my guess is he will move in" https://t.co/sDHgprh3U0 pic.twitter.com/CYZ1lYVSct — BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2022

L'escalation della questione ucraina scalda i rapporti delle principali potenze mondiali. Biden ha inviato a Mosca un messaggio chiaro. Il presidente Usa «sa inoltre che i russi hanno un copione ampio di aggressioni, inclusi i cyberattacchi e le tattiche paramilitari, e ha affermato che a queste azioni ci sarà una risposta decisa», ha fatto sapere la Casa Bianca.

Ucraina, Johnson: «Un attacco sarebbe un disastro per la Russia e per il mondo»

Un'ipotetica azione militare russa in Ucraina sarebbe «un disastro» per Mosca, ma anche per l'intero pianeta. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, a margine di una visita oggi a Taunton, in Inghilterra, ribadendo per l'ennesima volta il monito rivolto assieme agli alleati occidentali nei confronti del Cremlino. «Se la Russia compisse un'incursione in Ucraina, di qualunque portata, io penso che sarebbe un disastro, e non solo per la Russia, sarebbe un disastro per il mondo», ha dichiarato Johnson, aggiungendo che «il Regno Unito resta fermamente schierato per la sovranità e l'integrità» territoriale ucraina.

Russia, Putin dispone l'esercitazione della Marina: 140 navi e 60 aerei, tra Atlatico, Pacifico, Artico e Mediterraneo

«Siamo d'accordo sul fatto che l'unica via sia quella politica, questa via passa per il dialogo». Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Berlino con Antony Blinken a proposito della crisi in Ucraina. «Purtroppo la Russia parla un'altra lingua e le attività militari aumentano», aggiunge. Nelle prossime ore infatti un'esercitazione con missili Iskander, che hanno una gittata di 500 chilometri, si svolgerà in Russia nel poligono di Kasputin, nella regione di Astrakhan. L'unità dotata dei missili è già stata messa in stato di allerta per addestramento. Oltre 400 militari del Distretto militare meridionale sono coinvolti e hanno già iniziato lo spostamento per raggiungere il poligono dalla regione di Krasnodar.