Ucraina diretta, Bucha: le fosse comuni nelle immagini satellitari. La condanna dell'Ue: «Urgenti nuove sanzioni». Zelensky: colloqui avanti nonostante le atrocità

Guerra Ucraina-Russia, la diretta. Emmanuel Macron è «favorevole» a nuove sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, dopo che centinaia di corpi civili martoriati (410) sono stati trovati a Bucha, alle porte di Kiev. «Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra» a Bucha, ed è «più o meno stabilito che è stato l'esercito russo» e quello che è successo a Bucha richiede «misure molto chiare». Quindi ci coordineremo con i nostri partner europei, «in particolare con la Germania» nei «prossimi giorni», ha aggiunto, riferendosi a singole sanzioni e misure su «carbone e petrolio». E i corpi martoriati di civili inermi nelle strade di Bucha, intorno alla capitale Ucraina, le cui immagini fanno inorridire il mondo per quello che Kiev definisce "un genocidio". Mosca nega, affermando che si tratta di una provocazione degli ucraini per bloccare i negoziati. L'Onu parla di possibili crimini di guerra. Mosca starebbe mobilitando altri 60mila soldati, secondo l'esercito ucraino. Nella notte la città portuale di Odessa nell'Ucraina del sud è stata colpita da un missile.

Ucraina, la giornata in diretta

Ore 10.40 - «L'Unione europea condanna con la massima fermezza le atrocità denunciate dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, che ora sono state liberate». Lo afferma l'alto rappresentante della Ue per la politica estera Josep Borrell in una nota. «L'Ue continuerà a sostenere fermamente l'Ucraina e avanzerà con urgenza nell'elaborazione di ulteriori sanzioni contro la Russia».

Ore 10.34 - Il quartiere Malinovsky di Odessa è privo di energia elettrica a causa dei danni alle infrastrutture causate dal bombardamento di ieri. A comunicarlo è la DTEK Odessa Electric Networks. Il bombardamento ai depositi di carburante ha anche causato una momentanea carenza di carburante in città, molti degli abitanti sono corsi a fare a benzina questa mattina.

Ore 10.21 - «È difficile dire come, dopo tutto quello che è stato fatto, possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo è a livello personale. Ma come presidente, devo farlo. Ogni guerra deve finire». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla CBS, citato dal Kyiv Independent. Zelensky ha affermato che si impegna a continuare i colloqui di pace con la Russia nonostante le atrocità commesse in Ucraina.

Ore 10.13 - Anche se le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina sono un tema «tradizionalmente trattato dai ministri degli Esteri», è «possibile» che ai ministri delle Finanze dell'Ue che si riuniscono oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo e l'Ecofin venga fatta una «presentazione su sanzioni supplementari» contro Mosca. Lo si apprende da fonti di Bercy. Quanto al contenuto del nuovo pacchetto, «tutte le opzioni sono sul tavolo».

Ore 9.56 - Le truppe russe hanno distrutto 392 droni ucraini, 211 lanciatori multipli di missili e 1.936 carri armati e altri veicoli armati dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Ministero della difesa russo maggiore generale Igor Konashenkov, secondo quanto riporta la Tass. «Nel complesso, dall'inizio dell'operazione militare speciale sono stati distrutti i seguenti obiettivi: 125 velivoli, 91 elicotteri, 392 aeromobili a pilotaggio remoto, 226 sistemi missilistici terra-aria, 1.936 carri armati e altri veicoli da combattimento armati, 211 lanciatori di razzi multipli», ha indicato. L'aviazione russa ha detto di aver colpito ieri un aeroporto nella periferia di Mykolaiv, distruggendo tre elicotteri ucraini. Nella notte la Russia afferma di aver distrutto due postazioni di comando ucraine e due sistemi anti-missile Buk-M1.

Ore 9.50 - Attacco missilistico a Ternopil, città dell'Ucraina occidentale, capoluogo della regione omonima. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco di Ternopil Serhiy Nadal, citato da Ukrainska Pravda, che ha aggiunto di aspettarsi dati ufficiali dal comando operativo West. Un missile nemico - ha riferito - sarebbe stato abbattuto a Slavuta, nella regione di Khmelnytsky, in Ucraina occidentale. Il sindaco ha detto che l'allarme aereo è in corso e ha chiesto ai cittadini di rimanere nei rifugi.

Ore 9.20 - «Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra» commessi a Bucha. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo questa mattina a France Inter.

Ore 9.10 - Macron si è dichiarato «favorevole» alla decisione della Ue su nuove sanzioni nei confronti della Russia, citando petrolio e carbone, dopo la scoperta di centinaia di cadaveri di civili nella regione di Kiev. «Ci sono indizi molto chiari di crimini di guerra» nella cittadina di Bucha ed è «quasi accertato che fosse presente l'esercito russo», ha aggiunto il presidente francese alla radio France Inter.

Ore 07.54 - La città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, è stata colpita nella prima mattina da alcuni missili lanciati dall'esercito russo. Lo riferisce il sindaco della cittadina, Oleksandr Senkevych, secondo quanto riportano i media ucraini. Al momento non ci sono informazioni sui danni e le possibili vittime. Ieri a Mykolaiv, città portuale sul Mar Nero poco lontano da Odessa, un altro attacco missilistico russo ha provocato un morto e 14 feriti.

Ore 6.10 La città portuale di Odessa nell' Ucraina del sud è stata colpita nella notte da un missile. Lo annuncia il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk. Lo riporta Pravda ucraina.

Ore 5.17 Il premier ungherese Viktor Orban, vincitore del suo quarto mandato consecutivo, ha incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra i suoi avversari. Lo scrive il Guardian. Nel suo discorso dopo la vittoria, Orban ha elencato il presidente Zelensky, i «burocrati a Bruxelles», «l'impero Soros» e i «media internazionali» come suoi «avversari».

Ore 5.04 Un alto funzionario statunitense ha criticato la richiesta della Russia di tenere una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, spiegando che la mossa è progettata per «fingere indignazione». Samantha Power, ex ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha scritto su Twitter che la «Russia sta attingendo dallo stesso copione che ha già usato per la Crimea e Aleppo» ed è «costretta a difendere l'indifendibile (oggi le atrocità di Bucha)». Per questo - ha aggiunto Power -, Mosca «sta chiedendo una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo da poter fingere indignazione e chiederne le responsabilità». Ma «nessuno la sta seguendo». Power è attualmente amministratrice dell'Agenzia americana per lo sviluppo internazionale (Usaid). Le Nazioni Unite devono ancora precisare se lunedì si terrà o meno una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza.

Ore 4.36 Non sono state segnalate vittime civili nella città ucraina di Bucha quando era controllata dalle forze armate russe, ma i media statunitensi hanno ignorato i bombardamenti della città da parte dell'esercito ucraino, che sono seguiti al ritiro delle truppe russe: Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, in risposta a una domanda di Newsweek, stando a quanto riporta la Tass. «Il ministero della Difesa russo ha completamente respinto queste false accuse», ha sottolineato, commentando le notizie di truppe russe che avrebbero ucciso civili a Bucha. «Vorrei sottolineare che nessun civile ha subito violenze quando la città era controllata dalle forze armate russe», ha detto Antonov. «Il fatto che le forze armate ucraine abbiano bombardato la città di Bucha subito dopo la partenza delle truppe russe è stato deliberatamente ignorato negli Stati Uniti. Questo è ciò che potrebbe aver causato vittime civili. Detto questo, il regime di Kiev sta chiaramente cercando di incolpare le sue atrocità sulla Russia», ha aggiunto.

Ore 04.10 «La guerra? Cosa ci può essere di più opposto alla musica?», ha detto il presidente ucraino: «I nostri musicisti mettono il giubbotto antiproiettile invece dello smoking. Cantano per i feriti. Negli ospedali. Anche per quelli che non li possono sentire. Ma la musica riesce a sfondare comunque». Dopo il messaggio di Zelensky è salito sul palco John Legend accompagnato da musicisti vestiti nei colori della bandiera ucraina. La settimana scorsa il presidente ucraino aveva cercato di parlare agli Oscar ma il pressing su celebrità tra cui la presentatrice Amy Schumer non aveva avuto successo. «Sulla nostra terra combattiamo la Russia che ha portato un orribile silenzio con le sue bombe. Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitelo oggi con la vostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo ma non con il silenzio. E verrà la pace», ha detto Zelensky.

Ucraina, «Con Bucha superata la linea rossa». Letta preme su Draghi per lo stop al gas russo

Ore 4.03 La città di Chernihiv, nel nord dell' Ucraina, è stata distrutta al 70% dagli attacchi russi. Lo ha indicato il suo sindaco, Vladyslav Atroshenko, stando alla Dpa. La città, che contava più di 285.000 abitanti prima della guerra, ha sul suo territorio numerose chiese e monasteri medievali. Le autorità ucraine avevano presentato una richiesta per il riconoscimento del suo centro cittadino come Patrimonio dell'umanità.

Ore 2.15 - Zelensky: «Ogni madre di soldato russo veda i cadaveri di Bucha»

«Assassini», «torturatori» e «stupratori». Sono le parole dure che il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, rivolge alle forze russe. Zelensky, in un discorso fatto a tarda notte, dice che «centinaia di persone sono state uccise» e che i «civili sono stati torturati e giustiziati»: «Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel».

Ore 00.58 - Liberati 3 villaggi nella regione di Chernihiv

I militari ucraini hanno liberato tre villaggi nella regione di Chernihiv: Kolychivka, Yahidne e Ivanivka - afferma il comando operativo «Nord» - sono ora controllati dalle forze armate ucraine ed è iniziata la distribuzione degli aiuti umanitari.

Ore 23.18 - «Contraerea contro i droni», forti esplosioni a Odessa

(di Marta Serafini, nostra inviata Odessa) - Ancora forti esplosioni su Odessa, forse quattro, probabilmente contraerea contro i droni.