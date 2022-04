Ucraina diretta, Zelensky: «Putin vuole smembrare l'Europa». Kiev: la guerra potrebbe durare fino al prossimo anno

La guerra in Ucraina è al 62esimo giorno. Dopo che il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha esplicitato l'intenzione che Mosca esca da questo conflitto «indebolita» al punto da non voler più avviare operazioni simili all'invasione dell'Ucraina, il ministro degli Esteri di Putin, Serghei Lavrov, ha detto che il rischio di una terza guerra mondiale è «considerevole», e che la consegna di armi da parte della Nato all'Ucraina significa, «in sostanza», che la Nato è in guerra con la Russia.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Putin: «Niente intese senza Crimea e Donbass» MONDO Foto UCAINA Kiev "decapita" la statua dell'amicizia... IL FOCUS Varsavia: «Gas russo sospeso»​. Gazprom nega GUERRA Germania invierà 50 tank per la difesa anti-aerea LA GUERRA Fase cruciale a Est. «Epica battaglia terrestre» LA STORIA Chernobyl, 36 anni dopo il disastro LA CENTRALE «Chernobyl, livello radioattività tornato... KIEV Ivan Vavassori, il papà: «Sta in ospedale, è... LA GIORNATA Il conflitto arriva in Russia: rogo nella raffineria MONDO Russia e Ucraina, si combatte da due mesi IL REPORT In due mesi sono nati più di 63.000 bimbi LE DICHIARAZIONI Austria contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue LA DIRETTA Niente tregua per Pasqua IL CASO In fiamme un deposito di petrolio in Russia GUERRA Zelensky: «L’Ucraina risorgerà» EUROPA Putin vuole «Georgia e paesi Baltici, dopo la... LA SVOLTA Bucha vuole dimenticare la guerra IL CASO Ucraina, chiese e opere d'arte: il patrimonio cultura... IL CASO Russia, il bilancio (pesante) dei primi 2 mesi di guerra: morti... LA GIORNATA Lavrov: «Reale pericolo di terza guerra...

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.15 - Nuovi attacchi missilistici dell'esercito russo sul ponte sull'estuario Bilgorod-Dnistrovskyi nella regione di Odessa, già bombardato ieri. Lo ha riferito il presidente della compagnia ferroviaria ucraine Oleksandr Kamyshin su Telegram, citato da Ukrinform. «Oggi alle 6,45 il ponte sull'estuario Bilgorod-Dnistrovskyi nella regione di Odessa è stato nuovamente colpito da attacchi missilistici», ha scritto Kamyshin, secondo cui non sono state segnalate vittime tra i lavoratori delle ferrovie.

Ore 8.48 - Il governo polacco ha diffuso un comunicato in cui annuncia l'avvenuto arresto di due spie, «un cittadino della Federazione russa e un cittadino della Bielorussia impegnati in attività di spionaggio in Polonia». Una corte ha ordinato per loro «un periodo di detenzione cautelare della durata di tre mesi». «I due uomini arrestati il 21 e 22 aprile - si legge - sono sospettati di attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. Dal materiale rinvenuto dal servizio di controspionaggio Skw è emerso che i due svolgevano attività volte ad identificare il funzionamento delle Forze armate polacche, compresa la presenza dell'esercito nella zona di confine tra Polonia e Bielorussia». A riferirne è il Guardian.

Ore 8.33 - La guerra in Ucraina potrebbe durare fino all'inizio dell'anno prossimo: lo ha detto il consigliere del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. Arestovych ha sottolineato anzitutto che l'eventuale fine della fase attiva nel Donbass non rappresenterà la fine della guerra. «Ci saranno ancora azioni tattiche, raid aerei, guerra... E' una lunga storia e potrebbe essere molto lunga, potrebbe durare fino al nuovo anno. Tutto dipende da una serie di circostanze», ha aggiunto.

Ore 8.31 - Il presidente della rete ferroviaria ucraina Oleksandr Kamyshin ha reso noto che un altro missile ha colpito un ponte ferroviario e stradale che collega la città portuale di Odessa con l'estremo sud-ovest dell'Ucraina. «Oggi alle 6.45 - ha detto - è avvenuto un secondo attacco missilistico sullo stesso ponte sull'estuario del Dnestr nella regione di Odessa. Non ci sono stati ferrovieri feriti».

Ore 8.20 - Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli.

Ore 8.06 - Gli obiettivi della Russia vanno ben oltre quelli raggiungibili con la guerra contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso nella notte. «L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intera Europa centrale e orientale e sferrare un colpo globale alla democrazia», ha detto Zelensky. Nel «mondo libero» praticamente tutti hanno capito che l'invasione dell'Ucraina è solo l'inizio, ha aggiunto il presidente, sottolineando che i continui attacchi all'Ucraina, ad esempio nella regione di Odessa nel sud del Paese o nel Donbass a est, porterebbero alla Russia solo «nuove perdite».

Ore 7.43 - Sono 400 le denunce contro soldati russi per violenze sessuale a donne e bambini, arrivate dal primo al 14 aprile al numero istituito dal Parlamento ucraino per presentare segnalazioni e ricevere assistenza psicologica. Lo rende noto la commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino Lyudmyla Denisova citata dal Kyiv Independent. Denisova ha detto che dopo aver messo a disposizione dei cittadini il numero pubblico, le segnalazioni continuano a crescere.

As he begins a second term as France's president, Emmanuel Macron has given the green light for the delivery of artillery pieces to Ukraine. https://t.co/PN5XGFGJ1q — ABC News (@ABC) April 26, 2022

Ore 7.05 - La Russia continua a prendere di mira obiettivi militari e infrastrutture logistiche in tutta l' Ucraina, mentre le forze di Kiev mantengono il controllo della maggioranza dello spazio aereo del Paese: lo riporta oggi l'intelligence britannica nel sua aggiornamento sulla situazione in Ucraina pubblicato dal ministero della Difesa di Londra.

Ore 06.20 Le forze armate ucraine hanno colpito le posizioni russe sull'isola dei Serpenti, colpendo il posto di comando e distruggendo il sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo riferisce l'esercito ucraino secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda, «Nel frattempo, le nostre truppe continuano a combattere sulla frontiera occupata - afferma una nota -.Il nemico ha cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non ha avuto successo, ha subito perdite significative e si è ritirato». L'isola dei Serpenti è un'isola nel Mar Nero situata a 35 km dalle coste dell' Ucraina e della Romania. Fa parte del distretto di Kilija nell'oblast' di Odessa, in Ucraina.

Ucraina, Mosca risponde a Londra: pronti a rappresaglie se attaccati con armi occidentali

Ore 05:10 - Cnn mostra video con le truppe russe accanto ai cadaveri a Bucha

Un video esclusivo della Cnn sembra smentire la difesa delle autorità russe che hanno negato qualsiasi responsabilità sulla strage di civili a Bucha. Secondo quanto riferito e mostrato dall’emittente tv, in un video registrato da un drone fra il 12 e il 13 marzo e geolocalizzato per verificarne l’autenticità, si vedono mezzi e truppe di Mosca transitare in strada accanto ai cadaveri di civili. Il video dimostrerebbe quindi che il massacro non è avvenuto, come sostenuto dal Cremlino, dopo la ritirata delle truppe russe.

Ore 04:57 - Deposito di munizioni in fiamme in Russia

Un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka nella regione di Belgorod, nella Russia occidentale, vicino al confine con l’Ucraina: lo scrive il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram, secondo quanto riportato dalla Tass. «Ho appena contattato il capo dell’insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka», ha scritto. Gladkov ha affermato che non sono stati segnalati danni a edifici residenziali o vittime civili. Ha poi aggiunto sul suo canale Telegram che forti scoppi, simili a esplosioni, sono stati uditi nella città di Belgorod, nella Russia occidentale, non lontano dal confine con l’Ucraina a partire dalle 3:35 ora di Mosca. «Intorno alle 3:35 sono stato svegliato da un forte rumore, come un’esplosione. Mentre stavo scrivendo questo post, si sono sentite altre tre esplosioni», ha scritto Gladkov, secondo la Tass. Le cause dell’incendio non sono state ancora rese note, ma da giorni gli analisti si interrogano sulla posta di eventuali sabotaggi dietro ai numerosi incidenti registrati in infrastrutture militari, ma non solo, registrati in Russia da quando è scoppiata la guerra, come ricostruito in questo articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio.

Ore 03:43 - Dall’Australia 6 obici e munizioni per l’Ucraina

L’Australia invierà sei obici M777 e munizioni all’Ucraina, come parte di uno stanziamento di 26,7 milioni di dollari in dotazioni militari, come risposta alla «brutale, implacabile e illegale invasione della Russia». Lo hanno annunciato in una nota il primo ministro Scott Morrison e il responsabile della Difesa Peter Dutton. «Questa ulteriore assistenza militare sosterrà ulteriormente l’Ucraina nella sua risposta alla brutale, implacabile e illegale invasione della Russia», hanno scritto i due uomini politici. «I 26,7 milioni di dollari di nuovo sostegno all’Ucraina portano il contributo totale dell’Australia all’assistenza militare difensiva all’Ucraina a oltre 225 milioni di dollari», hanno aggiunto.

🇷🇺Belgorod - Staraya Nelidovka - Ammunition Depot explosion pic.twitter.com/okwr66wdww — OSINT-1988 (@OSINT88) April 27, 2022

Ore 03:22 - Il Canada invierà 8 mezzi blindati all'Ucraina

Il Canada ha finalizzato un contratto per l’acquisto di otto mezzi militari blindati prodotti da Roshel. «Li forniremo ai nostri amici ucraini il più presto possibile», ha scritto su Twitter la ministra della Difesa canadese, Anita Anand.

Ore 2.52 Nell'anniversario di Chernobyl, la Russia ha lanciato tre missili su tre centrali nucleari: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. «Quella catastrofe dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, hanno lanciato tre missili contro l' Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari. E tre centrali nucleari contemporaneamente: su Zaporizhia, Khmelnytsky e le centrali nucleari dell' Ucraina meridionale». «Le truppe russe che cercavano di attaccare Kiev attraverso la zona di Chernobyl hanno utilizzato questa zona chiusa come testa di ponte militare. Hanno allestito posizioni su un terreno dove è vietato sostare. Hanno guidato veicoli corazzati attraverso aree in cui sono sepolti materiali contaminati dalle radiazioni e dove ci sono particelle radioattive...saccheggiato un laboratorio di analisi nucleare e persino rubato oggetti contaminati confiscati ai trasgressori delle regole della zona di esclusione». Zelensky ha elogiato gli scienziati ucraini in servizio a Chernobyl, grazie ai quali - ha detto - «è stato possibile salvare l' Ucraina e l'Europa da una nuova catastrofe».

Ore 02:44 - Kiev: la Russia ha lanciato 1300 missili dall’inizio dell’invasione

La Russia ha lanciato 1.300 missili contro l’Ucraina dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato il viceministro della Difesa Anna Malyar, riferisce Ukrinform. «Secondo i nostri dati, le loro riserve sono già più che dimezzate», ha aggiunto spiegando che i missili in questione sono tutti quelli lanciati dalle forze aeree, quelle marittime e terrestri.

Ore 02:28 - La Borsa di Tokyo apre in forte calo

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in netto ribasso, seguendo la pesante contrazione del mercato azionario Usa, in particolare la tecnologia, con il listino Nasdaq ai minimi da inizio anno, dopo i primi risultati trimestrali del comparto deludenti. Preoccupa l’aumento dei contagi da Covid in Cina, l’inasprimento del conflitto in Ucraina e i timori di un rialzo dell’inflazione negli Stati Uniti. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell’1,55% a quota 26.286,12, con una perdita di oltre 400 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 127,30, e sull’euro a 135,50.

Ore 02:09 - Zelensky: il mondo libero ha diritto all’autodifesa

«Il mondo libero ha diritto all’autodifesa», ha dichiarato martedì sera il presidente ucraino Zelensky nel corso della conferenza stampa congiunta a Kiev con il capo della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi. «Non ci sono quasi più persone nel mondo libero che non capiscano che la guerra della Russia contro l’Ucraina è solo l’inizio», ha aggiunto. «L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di smembrare l’intero centro e l’est dell’Europa e assestare un colpo globale alla democrazia. Pertanto, il mondo libero ha diritto all’autodifesa. Ed è per questo che aiuterà ancora di più l’Ucraina».

Ore 00:42 - Casa Bianca: non si può vincere una guerra nucleare

. «Non si può vincere una guerra nucleare. E ovviamente, il nostro obiettivo continua ad essere quello di invitare a ridurre la retorica». Così Jen Psaki, portavoce della casa Bianca, nel consueto briefing.

Ore 00:22 - Stop definitivo al campionato di calcio ucraino, non c’è vincitore

I club ucraini, riuniti martedì in assemblea generale, hanno deciso di terminare anticipatamente la stagione del campionato di calcio, sospeso a febbraio a causa dell’offensiva russa in Ucraina, senza assegnare il titolo di campione. Lo ha annunciato la Lega ucraina. «La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale per la stagione 2021-2022 e non verrà assegnato alcun titolo», ha scritto la Premier League ucraina (UPL) in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. «Questa decisione è stata sottoposta all’approvazione del comitato esecutivo della federazione calcistica ucraina», ha affermato l’UPL. Lo Shakhtar Donetsk, leader del campionato davanti alla Dinamo Kiev al momento dell’interruzione del campionato, quindi non vince il titolo di campione ma dovrebbe ottenere il primo posto di qualificazione con l’accesso ai turni preliminari di Champions League, così come la Dinamo, seconda.

Ore 00:21 - In Germania istituito centro per l’invio di armi in Ucraina

Il Dipartimento della Difesa Usa ha istituito un centro di controllo per coordinare con gli alleati le spedizioni e «snellire la consegna» dell’assistenza militare all’Ucraina a Stoccarda, in Germania, all’interno dell’area di responsabilità del comando europeo degli Stati Uniti. Lo ha riferito ai giornalisti un alto funzionario della difesa statunitense, riporta la Cnn. Il centro di controllo Eucom dell’Ucraina, o Eccu, ha sede presso il quartier generale del comando europeo degli Stati Uniti a Stoccarda ed è gestito da un generale statunitense a due stelle, ha affermato il funzionario.