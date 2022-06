Guerra in Ucraina, diretta: navi russe verso l’Africa con il «grano rubato» a Kiev. Zelensky visita il fronte est

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 6 giugno, 103° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Dopo oltre un mese, la guerra torna a Kiev. Un bombardamento russo ha colpito ieri all'alba una fabbrica nella zona orientale della capitale ucraina: obiettivo militare per Mosca. Un video mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di Lysychansk, nella regione di Lugansk: la sede per la distribuzione degli aiuti umanitari è stata rasa al suolo. La consegna di nuove armi a Kiev da parte dei suoi alleati - secondo il presidente russo Vladimir Putin - ha il solo obiettivo di «estendere il conflitto il più possibile». «Se l'Ucraina avrà missili a lungo raggio - avverte - colpiremo nuovi siti».

APPROFONDIMENTI IL CONFLITTO Cieli vietati a Lavrov: salta la visita a Belgrado Putin:... L'APPELLO Papa Francesco: non portate l'umanità alla rovina LA STRATEGIA Foto LA STORIA Incendio nel Parlamento regionale in Siberia LA GIORNATA Mosca pronta a trattare. E silura il supergenerale IL CASO La proposta per il grano: export dai porti occupati LA DONAZIONE Musk, stazioni solari Tesla per alimentare due cliniche IL FOCUS La guerra compie 100 giorni, massacri e atti eroici LE SANZIONI Sanzioni Ue, c'è l'amante dello zar Alina... UCRAINA Sanzioni Ue, perché ha vinto Orban? STATI UNITI Putin ha un tumore, «fu sottoposto a cure ad... MONDO Ucraina, una fotocamera rubata mostra la vita dei soldati russi... LA GUERRA Ucraina, le sanzioni "corrette" da Orban: Kirill fuori... IL PROFILO Il nuovo capo militare è lo stratega Zhidko

Guerra in Ucraina, ucciso un altro generale russo: è Roman Kutuzov. Putin: «Con armi all'Ucraina colpiremo nuovi siti»

Ore 05:26 - Ucraina: allerta Usa, navi russe in movimento con «grano rubato»

Gli Stati Uniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di quello che un cable del dipartimento di Stato americano definisce «grano ucraino rubato» potrebbero essere dirette verso di loro, ponendo il dilemma di cosa fare: beneficiare di possibili crimini di guerra e dare un dispiacere al potente alleato occidentale o rifiutare il grano a buon mercato in un periodo in cui il suo prezzo sta impennandosi e centinaia di migliaia di persone sono affamate. Un dilemma che, secondo alcuni esperti contattati dal New York Times, lascerà solo la seconda scelta a molti di questi Paesi, sia per il grande numero di persone sull’orlo della carestia sia per la loro forte dipendenza dall’acquisto di armi russe. Il cable diplomatico americano identifica per nome tre cargo russi sospettati di trasportare il grano. L’allarme lanciato da Washington rinforza le accuse del governo ucraino secondo cui Mosca ha rubato sino a 500 mila tonnellate del suo grano, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferendolo nei porti in Crimea e poi caricandolo sulle navi.

Ore 01:18 - Ucraina: Regno Unito conferma invio lanciarazzi a Kiev

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con un raggio di 80 chilometri per contrastare l’offensiva russa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. Questi sistemi M270 MLRS «aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine», ha affermato il ministero in una nota. La decisione è stata presa in «stretto coordinamento» con Washington. «Se la comunità internazionale mantiene il suo sostegno, l’Ucraina può vincere», ha osservato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. «La strategia della Russia sta cambiando e anche il nostro sostegno deve cambiare», ha aggiunto, sottolineando che le nuove armi consentiranno agli ucraini «di proteggersi meglio dall’uso brutale dell’artiglieria a lungo raggio, che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città». Il sostegno militare del Regno Unito all’Ucraina è stato finora di oltre 750 milioni di sterline.

Ore 00:46 - Ucraina: governatore, 60% oblast Zaporizhzhia in mano russa

Quasi il 60% dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dalle truppe russe: lo afferma il governatore Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent. Parlando ieri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita nella regione sudorientale, Starukh ha spiegato che i russi hanno distrutto oltre 2.700 siti infrastrutturali nell’oblast e che 77 tra città e villaggi della regione sono senza elettricità a causa dei combattimenti.

Ore 22:33 Mosca: l'Italia è stata zitta per anni

«Sono 8 anni che abbiamo cercato di chiudere il conflitto con le parole in Donbass, chiedete ai paesi del formato Normandia, noi abbiamo fatto tanto. Noi abbiamo trattato per 8 anni ma tutto il conflitto è cominciato quando Usa e Bruxelles con il consenso tacito dell'Italia hanno sostituito il regime ucraino con conseguenze fatali per l' Ucraina. Abbiamo aspettato 8 anni e voi non ci avete aiutato, compresa l'Italia che è stata zitta e non ha applicato sanzioni al regime di Kiev, quindi ne siete responsabili anche voi». Così Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in collegamento con 'Non è l'arenà di Massimo Giletti che questa sera trasmette da Mosca. Quanto all'uso delle armi da parte della Russia, la portavoce del ministero degli esteri russo ribatte: «L'Italia membro della Nato è entrata in Iraq distruggendo tutto e uccidendo tanti civili, i vostri paesi forniscono armi al regime di Kiev, gli Usa hanno vietato le trattative a Kiev». (ANSA). FEL 05-GIU-22 22:33 NNNN

Ore 22:01 - Cieli chiusi: Lavrov cancella la visita a Belgrado

Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia dopo che una serie di Paesi dell’Europa dell’Est non ha concesso il passaggio al suo aereo. A chiudere i cieli sono stati la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro. Belgrado ha mantenuto in questi mesi una linea di fedeltà al Cremlino.

Ore 20:11 - Kiev: in 5 giorni i russi cercheranno di radere al suolo il Lugansk

Nei prossimi cinque giorni, i russi cercheranno di radere al suolo la regione di Lugansk. «Non hanno altre tattiche, non possono combattere altrimenti». Così il governatore Sergey Gaidai, come riporta Unian. Secondo lui, l'evacuazione da Severodonetsk è attualmente impossibile. «Circa 15.000 persone rimangono in città. 98 persone sono state salvate oggi da Lysychansk », ha spiegato Gaidai. «Ci aspettiamo nel prossimo futuro che tutte le riserve a cui i russi hanno accesso, tutte le attrezzature , tutto il personale sarà incaricato» di prendere il Lugansk. Dal 2014, spiega, quando la Russia occupò parte del Lugansk, Severodonetsk era un centro regionale e «per i russi sarà una vittoria che potrà essere "venduta" ai soldati e alla popolazione», ha detto Gaidai.

Ore 20:10 - Zelensky visita truppe al fronte a Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha visitato oggi Zaporizhzhia, dove ha incontrato gli sfollati di Mariupol. Lo ha riferito il vice capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko, secondo Ukrinfom. Durante la visita nella regione, il leader di Kiev ha anche ispezionato alcune postazioni di rilievo dell'esercito. «Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Grazie a tutti», ha detto Zelensky ai militari.