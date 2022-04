Ucraina diretta, Kiev: «1000 corpi in una fossa comune a Mariupol». Zelensky: «Preghiamo perché la morte perda»

In Ucraina è il 58esimo giorno di guerra. L’amministrazione locale di Mariupol spiega che oltre 9mila corpi potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhushm. Nel suo discorso il presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto riferimento al Venerdì Santo che precede la Pasqua ortodossa: «Speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinchè la morte perda».

Mosca, incendio in laboratorio di tecnologie militari (terzo caso in tre giorni). L'ipotesi: innescato dagli hacker

Ore 02:15 - Guterres incontrerà Zelensky giovedì prossimo

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky in Ucraina la prossima settimana dopo una sosta a Mosca per conferire con il presidente Vladimir Putin sulla guerra. Guterres vedrà Zelensky e il ministro degli Esteri ucraino giovedì, due giorni dopo la visita a Mosca, hanno affermato le Nazioni Unite in una nota.

Ore 1.19 Nel suo discorso del 58/o giorno di guerra il presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto riferimento al Venerdì Santo che precede la Pasqua ortodossa. «Si conclude il Venerdì Santo, uno dei giorni più tristi dell'anno per i cristiani. Il giorno in cui la morte sembra aver vinto. Ma - ha detto - speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinchè la morte perda». «Quest'anno, mentre imperversa una guerra su vasta scala, la guerra della Russia contro il nostro Stato, queste parole hanno per noi un significato speciale. La Russia ha portato la morte in Ucraina. Dopo otto anni di brutale guerra nel Donbass, la Russia voleva distruggere completamente il nostro Stato. Privare letteralmente gli ucraini del diritto alla vita. Ma non importa quanto feroci siano le battaglie - ha concluso - non c'è possibilità di morte nella vita. Tutti lo sanno. Ogni cristiano lo sa».

Ore 23:29 - Zelensky: finalmente ci arriva esattamente quanto richiesto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli alleati occidentali hanno finalmente iniziato a rifornire Kiev con le armi di cui ha davvero bisogno. «Siamo stati ascoltati finalmente» e l’Ucraina sta ricevendo «esattamente quello che abbiamo chiesto», ha detto Zelensky in un discorso video.

Ore 22:19 - Mosca, 1 morto e 27 dispersi tra l’equipaggio della Moskva

Il ministero della Difesa russo ha ammesso ufficialmente la morte di un membro dell’equipaggio dell’incrociatore russo Moskva, affondato nel Mar Nero, e ha parlato di 27 dispersi. Gli altri 396 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e portati in salvo, ha aggiunto il ministero, citato dalla Tass. Inizialmente, il ministero della Difesa russo aveva detto che l’intero equipaggio della Moskva, che secondo i media era di circa 500 persone, era stato portato in salvo. La Russia non ha riconosciuto che la nave è stata attaccata. Ha continuato a sostenere che a bordo è scoppiato un incendio dopo l’esplosione di munizioni.

Ore 20:33 - Kiev: scoperta un’altra fossa comune a Mariupol: «potrebbero esserci mille civili»

Un’altra fossa comune sarebbe stata scoperta a Mariupol, secondo un consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko. «Abbiamo ricevuto notizia di una fossa comune di residenti di Mariupol, scavata nel tentativo di nascondere le conseguenze dei crimini di guerra. Si trova nel distretto di Livoberezhnyi nei pressi del cimitero del borgo di Vynohradne. Ciò conferma ulteriormente che gli occupanti stanno operando seppellimento e cremazione di massa dei residenti di Mariupol morti in tutti i distretti della città» ha affermato su Telegram Andriushchenko secondo quanto riferisce Ukrinform.

Il consigliere ha inoltre pubblicato una immagine satellitare in cui è indicata l’area della fossa comune: «Le immagini satellitari scattate da Planet il 20 aprile mostrano una fossa comune lunga 45 metri e larga 25. Almeno 1.000 residenti di Mariupol uccisi dai fascisti russi possono essere sepolti qui».

#RussianInvaders have set up several mass graves in the village of Mangush, where the bodies of killed Mariupol residents are being taken, said Mariupol Mayor's Adviser Petro Andryushchenko.#StopRussianAggression #StopPutin pic.twitter.com/qTJtzpP4vx — Vigilant News (@VigilantinfoN) April 21, 2022

Un’altra immagine satellitare rilevata in precedenza mostrava l’area delle fosse di massa a Manush, fuori Mariupol, dove potrebbero essere sepolti fra i 3 mila e i 9 mila civili uccisi dalle truppe russe. Secondo il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, più di 20 mila civili sono morti in città dall’inizio dell’invasione, mentre sono circa 120 mila quelli rimasti, coi tentativi di evacuazione che procedono a rilento.