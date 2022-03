Dall'uranio al mais, tutte le ricchezze dell'Ucraina (capace di sfamare 600milioni di persone) che fanno gola a Putin

Ma perché l’Ucraina è così importante? Cosa la rende così strategica per la Russia e per il resto del mondo? Non è solo una questione di confini nazionali o di riconquista geografica, le motivazioni sono anche di natura economia. Vediamo quali sono tutte le ragioni che rendono Kiev così ambita, senza dimenticare che il suo territorio è grande oltre 603mila chilometri quadrati, praticamente il doppio dell’Italia.

Innanzi tutto L’Ucraina possiede ingenti risorse naturali. Per quanto riguarda le materie prime, l’Ucraina è la prima in Europa per riserve recuperabili di minerali di uranio; al 2° posto in Europa e al 10° posto nel mondo in termini di riserve di minerale di titanio; al 2° posto al mondo in termini di riserve esplorate di minerali di manganese (2,3 miliardi di tonnellate, ovvero il 12% delle riserve mondiali). L'Ucraina ha inoltre la seconda più grande riserva di minerale di ferro al mondo (30 miliardi di tonnellate); è al 2° posto in Europa per riserve di minerale di mercurio;al 3° posto in Europa (13° posto nel mondo) per riserve di gas e al 7° posto al mondo per riserve di carbone (33 ,9 miliardi di tonnellate)

L’Ucraina ha anche una rilvante posizione mondiale per quanto riguarda l’agricoltura ed è in grado di soddisfare il fabbisogno alimentare di 600 milioni di persone.

E’ la 1° in Europa per superficie a seminativo; al 3° posto al mondo per superficie di suolo nero (25% del volume mondiale); al1° posto al mondo nelle esportazioni di girasole e olio di girasole; al 2° posto al mondo nella produzione di orzo e 4° posto nelle esportazioni di orzo. E’ il quarto esportatore di mais al mondo; il quarto produttore mondiale di patate; il quinto produttore di segale al mondo. Occupa il 5° posto al mondo per produzione di api (75.000 tonnellate);l’ 8° posto nel mondo nelle esportazioni di grano; il 9° posto al mondo nella produzione di uova di gallina e il 16° posto nel mondo nelle esportazioni di formaggi.



Il Pease possiede inoltre una significativa struttura industriale e infrastrutturale. E' il più grande produttore europeo di ammoniaca; possiede il quarto sistema di gasdotti naturale d’Europa (142,5 miliardi di metri cubi di capacità di flusso di gas nell’UE); è terza in Europa e ottava al mondo per capacità installata di centrali nucleari. La sua rete ferroviaria è la terza in Europa e l’11esima nel mondo, con 21.700km. Dopo Stati Uniti e Francia l’Ucraina è il terzo produttore mondiale di localizzatori e apparecchiature di localizzazione. E il 4° produttore mondiale di lanciarazzi; il terzo esportatore di ferro al mondo , il 4° esportatore mondiale di turbine per centrali nucleari e è al nono posto nelle esportazioni mondiali di prodotti dell’industria della difesa.

Tutti dati oggettivi questi di cui Putin ha senza dubbio tenuto conto quando ha pianificato da tempo l’aggressione all’Ucraina.