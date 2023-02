Lunedì 20 Febbraio 2023, 00:42

Charles “Chuck” Hagel ha visto la guerra da tutte le trincee, militari e politiche. A 21 anni dal suo nativo Nebraska partì volontario per il Vietnam con il fratello minore. Si racconta che i due si salvarono la vita a vicenda. Da senatore, votò a favore della guerra in Iraq nel 2002 ma divenne uno dei pochi Repubblicani a criticarla apertamente. Nel 2014, era a capo del Pentagono sotto l’allora presidente democratico Barack Obama quando la Russia annesse la Crimea. In un’intervista esclusiva al Messaggero, Hagel dice che la guerra russo-ucraina era inevitabile ma spera che finirà senza gli errori di Vietnam e Afghanistan. Teme che il tempo non sia a favore di Kiev ma anche che il 2023 sarà un anno decisivo.

Lei era il segretario alla Difesa durante la crisi della Crimea. È rimasto sorpreso quando la Russia ha invaso l’Ucraina un anno fa?

«No. Putin ha sempre pensato che l’Ucraina appartenesse alla Russia. So che non si sarebbe fermato finché non l’avesse riportata nella sua sfera di influenza».

Che differenze vede tra la crisi di allora e la guerra di oggi?

«Nel 2014, la Russia non invase la Crimea. Era già li. Trovò poca resistenza. La Crimea non era come altre città ucraine. La maggioranza della popolazione era russa. Il governo ucraino non era nelle condizioni di difendere la Crimea anche a causa della corruzione. Le forze armate erano impreparate. L’Occidente non poteva fornire addestramento e armi che siamo riusciti a dargli dopo».

Come crede che andrà il conflitto?

«Non lo so, ma finirà. Putin sa di non potersi permettere di perdere questa guerra anche perché ha problemi interni. Ha le sanzioni, problemi economici. Ecco perché proverà a usare tutto quello che ha. Si preparano a una piena offensiva, mettendo altre migliaia di soldati russi al confine. Ma sono scarsamente addestrati. Sono criminali rilasciati dalla prigione. E vengono trucidati. Sapremo nei prossimi mesi come gli Ucraini risponderanno, se riusciranno a fermare i russi. In tal caso, Putin dovrà affrontare la realtà. C’è anche la diplomazia silenziosa di cui nessuno sa. A cosa dovrebbe rinunciare l’Ucraina in un accordo diplomatico? Dovrebbe consentire ai Russi di tenersi la Crimea o parte nell’est? Non lo so. Zelensky ha detto che non accetterebbe un accordo del genere, ma dipende da come andranno i prossimi mesi».

Lei disse che era sbagliato per l’America vedere le guerre in Iraq e Afghanistan in termini di vincere o perdere. Vale anche per l’Ucraina?

«In Vietnam, in Afghanistan, abbiamo tenuto il governo fuori dalle trattative. Ed è sempre stato un disastro. Biden ha detto che non detteremo agli Ucraini che decisione prendere, che spetta a loro. Spero, credo che sarà così».

Si dice che siamo a un momento di svolta...

«Sì, nel senso che la guerra può svoltare a favore degli Ucraini o dei Russi. Nel corso del 2023 capiremo come andranno le cose. Gli Usa dovrebbero spedire i caccia come chiede Zelensky? Il presidente Biden ha chiarito di non voler entrare in una guerra diretta con la Russia. L’Occidente, gli Usa, la Nato, non hanno mandato soldati sul fronte. Ma siamo noi che premiamo il grilletto. Siamo responsabili della morte di tanti Russi. Penso che crei confusione dire che non vogliamo entrare in guerra con la Russia. Voglio dire, siamo in guerra con la Russia. Certo, non vogliamo aggravare la situazione mandando i jet che l’Ucraina chiede, temendo che possano finire in territorio russo. Penso però che occorra continuare a discutere di come dare assistenza aerea agli Ucraini. Ci sono diversi tipi di aerei che possono pilotare facilmente».

Gli Usa e gli alleati finora sono stati uniti nel sostenere l’Ucraina. Vede rischi di divisioni?

«L’unità dell’Occidente è una delle grandi sfide. Gli Usa, gli alleati europei stanno contribuendo molto. I paesi dell’Est europeo al confine con la Russia stanno dando anche loro un aiuto enorme. Ma non può durare a tempo indeterminato. Ecco perché dico che il tempo non gioca a favore dell’Ucraina e che i prossimi mesi saranno cruciali. Putin lo sa. Per questo farà di tutto per indebolire la volontà dell’Occidente. Il punto è come finirà. I governi occidentali stanno affrontando l’immediatezza della guerra ma stanno anche pensando a scenari di lungo termine».

La maggioranza repubblicana alla Camera vuole ridurre gli aiuti all’Ucraina. Sarà un problema per Biden?

«Il Congresso ha la responsabilità costituzionale di esprimersi sulla guerra. Alcuni repubblicani vogliono tagliare l’assistenza all’Ucraina. La maggioranza degli americani e del Congresso continua ad appoggiare gli aiuti come fatto finora. Ma non durerà per sempre».