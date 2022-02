Ucraina, l'ex presidente Poroshenko combatte in trincea: «Putin un pazzo, non ci conquisterà mai»

L'ex presidente dell'Ucraina Poroshenko ha imbracciato il fucile insieme agli altri civili per difendere la patria. «Vladimir Putin è semplicemente pazzo, è puro male che è venuto qui per uccidere gli ucraini», dice alla "Cnn", aggiungendo che gli ucraini sono pronti a difendere il Paese e che Putin «non conquisterà mai l'Ucraina».

«Non importa quanti soldati uccida, quanti missili possieda e quante armi nucleari, noi ucraini siamo un popolo libero con un grande futuro europeo», ha detto, sottolineando che ci sono «lunghe file» di persone che si vogliono arruolare ma «non abbiamo abbastanza armi» per tutti.

“How long do you think you can hold out?”



“Forever.”



Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR

