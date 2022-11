Ucraina sospende export di petrolio russo verso l'Europa (a causa della mancanza di energia elettrica)

La mancanza di energia elettrica ha costretto l'Ucraina a sospendere il trasferimento di petrolio russo attraverso il suo territorio verso l'Europa. Kiev ha comunicato all'operatore russo Transneft di essere stata costretta a sospendere il pompaggio del greggio attraverso l'oleodotto Druzhba in direzione dell'Ungheria, ha detto all'agenzia Tass un portavoce della stessa Transneft. Nonostante il conflitto, petrolio e gas russi continuano ad essere esportati in Europa attraverso l'Ucraina, che per questo viene pagata da Mosca per i diritti di transito.

«Abbiamo ricevuto informazioni dalla parte ucraina che il pompaggio è stato sospeso a causa di un calo di tensione», ha riferito Igor Dyomin, portavoce ufficiale di Transneft.

L'Ungheria convoca il consiglio di Difesa

Intonto l'Ungheria convoca il suo consiglio di Difesa. «In risposta allo stop dei trasferimenti di petrolio attraverso l'oleodotto di Druzhba e il missile che ha colpito il territorio della Polonia, il premier Viktor Orban ha convocato il consiglio di Difesa per le 20», ha scritto su Twitter il portavoce del governo Zoltan Kovacs.