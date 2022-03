«L'Onu vieta ai dipendenti di usare le parole "guerra" e "invasione" e di mettere la bandiera dell'Ucraina sui social»

L'Onu avrebbe proibito ai suoi dipendenti di usare le parole «guerra» e «invasione» nel riferirsi a quanto accade in Ucraina. Lo scrive l'Irish Times, citando una email mandata al personale delle Nazioni Unite, nella quale si vieta anche di mettere bandiere dell'Ucraina sui propri profili social.

L'obiettivo sarebbe quello di mantenere l'imparzialità dello staff Onu, dopo la decisione della Russia di bandire il termine «invasione». Nella mail si legge: «Usate "conflitto" o "offensiva militare" e NON "guerra" o "invasione" quando vi riferite alla situazione in Ucraina». E sulle motivazioni la circolare specifica: «Come funzionari internazionali abbiamo la responsabilità di essere imparziali».

