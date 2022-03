Giovedì 3 Marzo 2022, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 16:46

La guerra d'Ucraina avvolge anche il mar Nero. A largo di Odessa - città tra le più bersagliate dalla Russia -, una nave mercantile estone che batte bandiera panamense, è affondata stamattina, colpita da due siluri. Il consigliere del ministro dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, ha comunicato che «l'equipaggio era composto da 6 persone, di cui due, il capitano e il cuoco, si stanno dirigendo verso la riva sulla scialuppa di salvataggio». Cosa sta succedendo?

La guerra nel mar Nero

Non è il primo mercantile estero colpito da una settimana a questa parte, ossia da quando è cominciata la guerra. Altri due hanno fatto la stessa fine della "Helt", la nave affondata oggi. Secondo Kiev, le forze russe starebbero colpendo i rifornimenti di cibo, come strategia di guerra per indebolire le forze ucraine. Odessa è ancora in mano all'Ucraina, ma è una delle città strategiche prese di mira da Mosca nell'invasione. L'obiettivo è conquistarla al più presto e prendere il controllo del porto. E, secondo quanto fanno sapere fonti militari Usa, l'attacco anfibio sarebbe imminente.

Le navi a rischio

Diverse navi ucraine transitano ogni giorno a largo di Odessa e rischiano di essere attaccate dalle forze russe. Nel mar Nero si muovono pescherecci, navi mercantili e imbarcazioni private, ma dall'inizio della guerra il traffico normale si è ridotto di oltre il 50%. Con l'imminente attacco della Russia, il traffico di navi è destinato ad azzerarsi.