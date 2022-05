Ucraina, le news sulla guerra di oggi. Attacco aereo russo su Mykolaiv. Lavrov: Donbass obiettivo prioritario, Putin non è malato

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città di Severodonetsk, ha detto il leader ucraino, «è praticamente distrutta». Oggi il presidente turco Erdogan dovrebbe sentire al telefono Putin e Zelensky. Il consigliere del sindaco di Mariupol ha postato su Telegram una foto, raccapricciante, di corpi ammassati dai russi in un supermercato. «A Mariupol i russi buttano cadaveri di civili ucraini in un supermercato. Li ammassano come in una discarica», ha detto.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 06:06 - Salta accordo Ue sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia

Niente accordo tra i Paesi Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. L’embargo sul petrolio russo continua a dividere, così come in queste ore sta dividendo la telefonata al presidente russo Vladimir Putin fatta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sabato scorso e precedentemente dal premier Mario Draghi, nel tentativo di arrivare a dei negoziati e sbloccare le esportazioni del grano e dei cereali ucraini per scongiurare una crisi alimentare mondiale

Roman Dudin, il capo della sicurezza di Kharkiv licenziato da Zelensky. «Non ha lavorato per la difesa della città»

Ore 05:59 - Prosegue l’avanzata russa nel Donbass

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le condizioni nel Donbass sono «indescrivibilmente complicate». Un monito che si porta dietro molte domande sulle future mosse di Mosca e di Kiev, la guerra ha evidenziato che sarebbe un errore dare tutto per scontato. Perché il grido d’allarme? I russi avanzano, assediano Severodonetsk e — anche se non dovesse essere una vittoria fondamentale, come sostiene l’Institute for the Study of War — sono vicini a conquistare la più importante città della regione ancora in mano ucraina

Ore 04:43 - I raid russi su Mykolaiv

Le forze russe hanno colpito ieri sera la città di Novyi Buh, nell’oblast meridionale ucraino di Mykolaiv. Lo riportano le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Il Consiglio comunale di Novyi Buh ha riferito che la parte centrale della città ha subito danni significativi a causa di un attacco aereo russo. Al momento non sono disponibili informazioni sulle vittime.

Ore 03:02 - «La Nato ha il diritto di schierarsi nell’Europa orientale»

«La Nato non è più vincolata dagli impegni passati a trattenersi dal dispiegare le sue forze nell’Europa orientale«, ha affermato il vice segretario generale dell’alleanza guidata dagli Stati Uniti. La stessa Mosca ha «privato di qualsiasi contenuto» l’atto costitutivo della Nato-Russia, attaccando l’Ucraina e interrompendo il dialogo con l’alleanza, ha detto Mircea Geoana all’agenziaFrance-Presse. In base all’Atto istitutivo del 1997, inteso a ripristinare le relazioni tra la Russia e l’Alleanza, entrambe le parti hanno convenuto di lavorare per «impedire qualsiasi accumulo potenzialmente minaccioso di forze convenzionali nelle regioni concordate dell’Europa, inclusa l’Europa centrale e orientale«.

Ore 01:48 - «Vogliono Sevierdonetsk, glielo impediremo»

La cattura di Sievierdonetsk è un «compito fondamentale» per la Russia poiché il 90% delle case della città sono ora danneggiate, ha affermato Zelenskiy. A seguito degli scioperi russi a Sievierodonetsk, «l’intera infrastruttura critica della città è già stata distrutta. Il 90% delle case è danneggiato. Più di due terzi del patrimonio abitativo della città è stato completamente distrutto. Non c’è connessione mobile. Bombardamenti continui», ha ammesso il presidente ucraino. «Stiamo facendo di tutto per respingere questa offensiva».

Ore 01:35 - Zelensky: «La Russia ha già perso il proprio futuro»

Il presidente Zelenskiy nel suo ultimo discorso alla nazione segnala i raid su Kharkiv che «ha subito terribili colpi dagli occupanti. Condomini neri, bruciati e semidiroccati si affacciano a est e nord con le loro finestre, da dove sparava l’artiglieria russa. Da dove sono arrivati gli aerei da combattimento russi. La Russia ha già perso non solo la battaglia per Kharkiv, non solo la battaglia per Kiev e il nord del nostro Paese. Ha perso il proprio futuro e ogni legame culturale con il mondo libero. Sono stati tutti bruciati. In particolare, lì, a Saltivka. Un terzo della regione di Kharkiv è ancora sotto occupazione. Libereremo sicuramente l’intero territorio. E tutti dovrebbero lavorare per questo risultato in posizioni sia a livello locale che statale»