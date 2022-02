Ucraina, a Dnipro allestita una terapia intensiva neonatale in un rifugio antiaereo. Il medico: «Una cosa inimmaginabile»

A Dnipro, nella zona est dell'Ucraina, le infermiere provano ad abbozzare un sorriso, mentre cullano i neonati che dalla terapia intensiva dell'ospedale pediatrico, sono stati trasferiti nel rifugio antiaereo. È solo un'altra delle tante immagini che stanno raccontando la guerra in questi giorni. Il video, pubblicato dal "New York Times", mostra le infermiere prendersi cura dei bambini, con affetto e la paura di fargli male, tanto sono fragili. Troppo pericoloso restare nel reparto dell'ospedale. Mentre la Russia prova a sfondare a Kiev, il popolo ucraino reagisce salvando il salvabile. Così a Dnipro è stato allestito un reparto di terapia intensiva di fortuna.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto LA DECISIONE Russia esclusa dall'Eurovision 2022 UCRAINA Russia estromessa dal Consiglio d'Europa (di cui...

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022