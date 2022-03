Ucraina, l'Italia accoglie l'arbitro Monzul fuggita dalla guerra: domenica in campo nella Serie A femminile

L'Italia accoglie Kateryna Monzul, arbitro di calcio scappata dalla guerra in Ucraina e la manda subito in campo a dirigere la gara di Serie A femminile TimVision Inter-Sampdoria. È tra le migliori al mondo, seconda forse solo a Stephanie Frappart, e ha già diretto diverse gare di Europa League e altre sfide importanti, sia in campo maschile che femminile.

Gravina: «Italia in prima fila nell'aiutare»

«La famiglia del calcio europeo ha un cuore grande e quello italiano è in prima fila nell'aiutare la popolazione ucraina - dichiara il presidente federale Gabriele Gravina - la Figc si è mostrata subito responsabile mettendosi a disposizione della Federazione ucraina per qualsiasi necessità e facendosi carico dei costi del tesseramento e della copertura assicurativa per i giovani in fuga dalla guerra che desiderano giocare a calcio in Italia. Grazie alla Uefa, al presidente Čeferin e a Roberto Rosetti, che ha mostrato una sensibilità straordinaria, e all'Aia, che si è attivata immediatamente, ci siamo organizzati per inviare un altro messaggio importante in favore della pace accogliendo nella squadra degli arbitri italiani la collega Monzul per consentirle di continuare a svolgere la sua professione ad alto livello».