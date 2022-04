Ucraina, aerei e missili di peluche nuovi giocattoli per i bambini. «Dobbiamo aiutarli a sognare»

I bimbi ucraini ora giocano con aerei e missili di peluche. Mriya, il gigantesco aereo cargo ucraino distrutto durante l'occupazione russa, e Javelin, i missili che gli Usa stanno fornendo all'esercito ucraino: sono «i nuovi giocattoli» per i bimbi ucraini in vendita su un sito ucraino «e sono confezionati nella regione di Chernihiv», spiega la giornalista Olga Tokariuk.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ucraina, donna incinta fugge in Italia: la bimba nasce nel... MONDO Foto

Ucraina, donna incinta fugge in Italia: la bimba nasce nel giorno di Pasqua. «Che tu possa vivere in un mondo migliore»

La polemica

«Ho comprato un Mriya per mio figlio, perchè ogni bambino deve avere un sogno», scrive la giornalista in un tweet mettendo il link del sito di giocattoli 'non convenzionalì e sottolineando che vendono anche i Bayraktar, i droni turchi inviati in Ucraina, ovviamente in peluche. «Non vogliamo militarizzare i nostri bambini, uno è un aereo cargo il cui nome significa 'sognò e i Javelin sono armi difensive, dobbiamo proteggere i sogni dei nostri figli», precisa Tokariuk. Sul sito di gadgets molti cuscini con i colori della bandiera ucraina e slogan patriottici o ricamati i trattori, uno dei simboli della resistenza.