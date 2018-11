Ucraina, legge marziale: i russi fra i 16 e i 60 anni respinti alla frontiera

E' la legge marziale: l'Ucraina non permetterà ai russi tra i 16 ei 60 anni di entrare nel paese durante la legge marziale. Lo ha reso il capo del servizio di frontiera statale, spiegando che un'eccezione potrebbe essere fatta per «casi umanitari».



«L'ingresso di stranieri - principalmente quello dei cittadini della Federazione Russa - è ora limitato», ha detto Petro Tsiguikal. Anche il presidente ucraino Pyotr Poroshenko ha dichiarato nel corso di un Consiglio che «le misure di controllo ai posti di blocco sono state migliorate: ad oggi gli stranieri, soprattutto uomini russo di età compresa tra 16 e 60 anni è vietato entrare in Ucraina».



La legge marziale è stata imposta in 10 regioni al confine con la Russia per un mese. Una mossa che arrivata tra i timori di un'invasione russa dopo che le forze di Mosca hanno catturato tre navi ucraine e 24 marinai nel Mar Nero nel fine settimana.

