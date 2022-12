Lunedì 12 Dicembre 2022, 17:08

L'Ucraina inganna i russi con vecchi camion agricoli inglesi, convertiti in armi da guerra letale. Si chiama Car4ukraine ed è un'organizzazione lanciata a marzo che trasforma i pick-up civili in veicoli da combattimento di livello militare, come rivela Business insider. A cui il fondatore Oleksii ha detto che il suo team ha ricevuto circa "100 veicoli dal Regno Unito". La maggior parte dei camion era stata utilizzata solo per lavori agricoli prima della loro trasformazione.

La guerra in Ucraina si sposta tra le Chiese ortodosse, il Parlamento pronto a mettere al bando le strutture fedeli al Patriarcado di Mosca

Come si riconoscono

Sono disponibili molti modelli e marche dei camion britannici. Tutti, però, hanno una cosa in comune: il posto di guida è sul lato destro. Differenza che ha salvato la vita a molti soldati ucraini. Secondo Oleksii, i cecchini russi hanno erroneamente mirato al sedile del passeggero, pensando di sparare ai conducenti. A volte, ha detto Oleksii, i conducenti mettono dei manichini sul sedile del passeggero per aumentare ulteriormente l'esca.

Da dove provengono

“Provengono da una fattoria, il che significa che potrebbero avere dei graffi, potrebbero avere un cattivo odore, ma non importa. Significa che costeranno già meno”, ha detto Oleksii a Insider. Car4ukraine fornisce camion diesel a quattro ruote motrici di seconda mano con motori da 2,0 litri provenienti da tutta Europa. I modelli preferiti includono Toyota Hilux e Tundra, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan Navara e KingCab, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 e Mazda B2500 e Jeep Gladiator. Questi camion di solito costano € 5.500, o circa $ 5.800.

Il costo

Ma robusti camion agricoli britannici, spesso con più di 100.000 miglia alle spalle, possono essere acquistati per un minimo di $ 2.000. Un membro del team di Car4ukraine ha detto al Telegraph che alcuni agricoltori consegnano le chiavi per appena una sterlina quando vengono a sapere della destinazione finale dei loro camion.